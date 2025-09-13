¾®Ìî¿Æó»á¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾®ÌîÀé·Ã»Ò¡¡¿·µï°ú¤Ã±Û¤·¤òÊó¹ð¡ÖÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¿ÍÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìî¿Æó»á¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾®ÌîÀé·Ã»Ò¡Ê46¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÀé·Ã»Ò¤ÏÆü¤ÎÅö¤¿¤ëÃæÄí¤ËÌÌ¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¸¤¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¤ª°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¤Ç¶È¼Ô¤µ¤ó¤¬¹Ô¤¸ò¤¦²æ¤¬²È¤Ç¤¹¤¬¾Ð¡¡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½Ð±À¤Î¤ª±ö¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¡£¹ø¤¬ÄË¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï½Å¤¤¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤º¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸¤¤¿¤Á¤Ï4Æü¤Û¤É¤Ç¡¢¤³¤³¤¬Î¹Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¤Ë¥È¥¤¥ì¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ª°Â¿´¡¡ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¡º£¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÌµ°õÎÉÉÊ¤ÎÆ©ÌÀ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥½¥Õ¥È¥«¥´¤ËÊª¤òÇ¼¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¡ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¿ÍÂº·É¤·¤Þ¤¹¤ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Ìî¿Æó»á¤È¾®ÌîÀé·Ã»Ò¤Ï2001Ç¯7·î¤Ë·ëº§¡£04Ç¯12·î¤ËÄ¹½÷¡¢07Ç¯3·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£