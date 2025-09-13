１２日に放送されたフジテレビ系「ウワサのお客さま」（金曜・午後７時）で大相撲の二子山親方（元大関・雅山）が師匠を務める部屋の合宿の模様が公開された。

この日、番組では群馬で行われた二子山部屋の合宿に密着。その合宿では稽古後に力士たちが食べる“太り飯”が話題に上がった。重量およそ２４キロ、１２０玉ものつけ麺を作る様子が公開されると、スタジオは騒然。お手製のごま塩つけ汁とトマトつけ汁がそれぞれスタジオにも用意され、それらを口にしたゲストの女優・岡崎紗絵は「さっぱり、食べやすいです」と笑顔を見せた。

その後も力士たちが豪快に食べ進める様子が放送。１２０玉を完食したＶＴＲに、出演者は「気持ちいい」と声を揃えた。続けて、６・５キロのサーロインステーキや、マグロでバーベキューをする様子も流れると、出演者はその食べっぷりに感心していた。

これに対してネット上では「二子山部屋のつけ麺もいいなぁ」「二子山部屋の太り飯美味しそう」「こんだけ食べれるのいいなー」「太り飯参加したい」などの声があがっている。

二子山部屋は１３年に引退した二子山親方が１８年に独立。幕内・狼雅を筆頭に１８人の力士が在籍。日々の食事などを紹介する部屋のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは５１万以上（１２日現在）が登録している人気チャンネルとなっている。