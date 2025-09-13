フィッチレーティングスはフランスの格付けを従来の「ＡＡ－」から「Ａ＋」に引き下げた。見通しは安定的としている。



フランスの一般政府債務比率は、基礎的財政赤字が続くことを反映して、今後も上昇を続ける見通し。累積債務が２０２４年のＧＤＰ比１１３．２％から２０２７年には１２１％に達すると予測され、その後も債務が安定する見通しは明確ではないと説明した。



フランスの２０２４年の債務比率は「Ａ」格付けカテゴリーの国の中央値の２倍に相当し、２０１９年の水準を１５ポイント上回っている。現在では「Ａ」および「ＡＡ」格付け国の中で３番目に高い水準となっているとしている。

