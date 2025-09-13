TBSの日比麻音子アナウンサー（32)が、12日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。多忙にもかかわらず、いつも明るい先輩アナを明かした。

日比アナはこの日、番組アシスタントを務める同局の良原安美アナウンサーに代わり出演。パーソナリティーの今田が「日比さんも大変でしょう、今。俺はTBSでは、日比さんと江藤さんの心配ばっかりしてるんですから。もう使われすぎというか、忙しすぎでしょう。何かあったら日比さん、江藤さん」と、日比アナと、江藤愛アナを気づかった。

朝の番組には出演していない日比アナが「いや、江藤さんは本当凄い」と言うと、今田も「早う起きた〜って、テレビを付けたら江藤さん。夕方江藤さん。夜江藤さん」と言うと、江藤アナが13日に開幕する「世界陸上」の総合司会を務めるため日比アナも「明日から毎日世界陸上江藤さん。本当に…」と言い、今田も「江藤さん…ちょっと待って江藤さん、休ませてあげて」と語った。

日比アナは「私、江藤さん何人いらっしゃるんだろうかと思って」とフル回転ぶりを語り、それでも「江藤さんの凄いところは、テレビ、ラジオ、もうずっとあの明るくて元気な江藤さん…オフの時もなんです」と明かした。

今田も良原アナから聞いたとし「江藤さんはオフの時も江藤さんなんだって。男性アナも言うてましたよね。ちょっと廊下で会っても、“わあ”って手を振ってくれるって」と語ると、日比アナは「“チェッ”とか絶対ないですもん」と笑っていた。

日比アナも朝の番組をやっていた時には「寝られなかったりすると、人間は大変じゃないですか…」と「裏では“チェッ”って」と語り、笑いを誘っていた。