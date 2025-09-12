ヴァレンティノがヴァンズとコラボ　両ブランドロゴ入りの「オーセンティック」発売

「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が、「ヴァンズ（VANS）」とのコラボレーションシューズを発売した。9月12日からヴァレンティノ銀座店および公式オンラインストアで取り扱っており、9月19日からはヴァレンティノ 表参道店や新宿伊勢丹、阪急うめだ本店、ヴァンズ公式オンラインストアで販売する。

コラボは、今年3月に発表された2025-26年秋冬コレクションで登場。ヴァンズの初期モデルとして知られている「オーセンティック（Authentic）」をベースに、クリエイティブ ディレクターのアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）のヴィジョンを通して同モデルを再解釈した。

アイテムは、ウィメンズとメンズに向けた6種類を用意。両ブランドのロゴを総柄であしらったデザインや、猫のモチーフをプリントしたデザイン、ヴァンズを象徴するチェッカーボード柄とヴァレンティノのロゴを組み合わせたデザインなどを揃える。価格は各7万2600円。

発売を記念し、ヴァレンティノ銀座店にはジュースバーを出店。2025年秋冬コレクションのショーを再現した赤い絨毯が敷き詰められた店内で、レッドフルーツのドリンクを楽しむことができる。また、アイテム購入者には赤のタイルを模したオリジナルグミを配付する。期間は9月12日から23日まで。

◾️ヴァレンティノ：公式オンラインストア

◾️ヴァンズ：公式オンラインストア