容疑者は同級生。真犯人は誰だ？予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ 日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）。

本作は間宮祥太朗×新木優子がW主演。森本慎太郎（SixTONES）、深川麻衣、戸塚純貴、剛力彩芽、木村昴、藤間爽子、工藤阿須加、松井玲奈、稲葉友、森優作、水川かたまり（空気階段）の出演も先日発表。全員が34歳の役柄だ。

本日、この同級生たちを取り囲むキャストを情報解禁。徳永えり、木津つばさ、玉田志織、秋谷郁甫、田中美久、宮崎莉里沙、矢柴俊博、赤間麻里子の出演が決定！

さらに、高木将（間宮祥太朗）や猿橋園子（新木優子）たちの小学生時代を演じる、鷹里小学校 6年1組の生徒役キャストも一挙情報解禁！

鷹里小学校6年1組 キャスト：野林万稔／鈴木礼彩／渡邉斗翔／川野結太／湊／本屋碧美／森優理斗／松岡夏輝／和田愛海／渡邉櫂／荒木美緒／三上野乃花／三多海翔／保坂凛駆／山粼莞那／安友早良／眞野煌汰／長三伊乃／愛由／弘中杏／小川拓真／有田一花／西村優里花／古澤利空／岡本恭太郎／中村龍太郎／岩本佳子／飯田正／石切山莉央

写真は、小学校のグラウンドで撮影した鷹里小学校6年1組キャスト。それぞれ思い思いのポーズを取り、クラスメイトの個性が垣間見える集合写真となっている。

当記事では徳永、木津、玉田、秋谷、田中、宮崎、矢柴、赤間のコメントを紹介。さらに、同級生たちの相関図も公開。

＜高木加奈（たかき かな）（36）高木将の妻 … 徳永えり＞

主人公の妻、高木加奈を演じさせていただきます。

脚本を読んだ時に感じたヒリついた空気…ドキドキハラハラな物語を考察しながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

また高木将役の間宮さんとは以前姉弟役でご一緒しましたが、今回は夫婦役なので妻として将の揺らぎを温かく見守れたらと思います。

＜金田大樹（かねだ だいき）（28）警視庁捜査一課 刑事 … 木津つばさ＞

警視庁捜査一課金田大樹役を務めさせて頂きます、木津つばさです。

衣装合わせをして、遂に現場に足を踏み入れた時、作品を作る皆様の眼差しに夢を見ました。

俳優人生において役柄との出会い、言葉との出会いを大切にしています。幼い頃から夢見た場所で座組の一人としてテレビっ子として素敵な出演者の皆様スタッフ関係者の皆様と共に作品を盛り上げられるよう努めさせて頂きます。「ノンストップ考察ミステリー」皆様の考察を僕も楽しみにしています。共に事件解決を目指して頂けると嬉しいです！

＜吉岡愛（よしおか あい）（25）警視庁捜査一課 刑事 … 玉田志織＞

吉岡愛役を演じます、玉田志織です。

今回初めての刑事役ということで、楽しみな気持ちと緊張もありますが、私自身も結末が分からないので、役と一緒に考えながら真相を明らかにできたらと思います。

毎週土曜よる9時、考察しながらご覧いただけると嬉しいです！

よろしくお願いします。

＜松井健（まつい たけし）（23）「週刊アポロ」新入社員 … 秋谷郁甫＞

松井健を演じさせていただきます。

秋谷郁甫です。

松井はとにかく愛らしいほどにドジで純粋です。

視聴者の皆様も本作を見ていただいた時に、松井を見つけたら自然と頬が緩むような。そんな愛されるキャラクターを精一杯作り上げていけたらなと思っております。

そんな松井が作品にどんな影響を与えていくのかも注目してみていただけたら嬉しいです！

＜丸藤萌歌（がんどう もえか）（20）スナック「イマクニ」アルバイト … 田中美久＞

この度『良いこと悪いこと』に出演させていただきます。私はスナックで働く丸藤萌歌を演じます。

人それぞれが抱える“罪悪感”をテーマにした作品で、自分の青春を振り返りながら心がざわつくような瞬間もあると思います。

笑いも切なさもある、どこか懐かしい気持ちになれるドラマです。

ぜひ一緒に楽しんでご覧ください。

＜高木花音（たかき かのん）（9）高木将の娘 … 宮崎莉里沙＞

間宮さん演じる高木将の娘役高木花音を演じさせて頂きます、宮崎莉里沙です。

『良いこと悪いこと』に出演出来る事がとても嬉しいです！

これからパパ役の間宮さんをはじめ、皆さんとお芝居をするのが楽しみです。

是非、みていただけると嬉しいです！

＜五十嵐駿（いがらし しゅん）（51）「週刊アポロ」編集長 … 矢柴俊博＞

とにかく凄い台本です。

止められない恐怖のプランが人間たちの奥底を炙り出す。エグみが抜群です。

で、時折り挟まれるヒューマニティーにグッと来て「ああ全ては人を肯定する為の仕掛けだったのか？」と嘆息します。

それを狩山監督、滝本監督、長野監督という凄いクリエイターが料理なさる。

間違いないです（僕も出てます）

＜大谷典代（おおたに のりよ）（60）高木たちの元・担任教師。現・鷹里小学校校長 … 赤間麻里子＞

無垢であり残酷なのが子供だと、許されがちな幼少期の出来事に

苦しんでいる人がどれだけいるだろうか

おかした過ちを拭い去ることはできないし

相手の記憶から消し去ることもできない

人間は不完全ないきもので

だからこそ、継続する日々の中で

矛盾や葛藤と向き合いながら

それでも「より良い方向」を選択し続けるしか希望はない

この物語と『大谷典代』を通して

私も不断の試みを学ばせて頂いています

＜相関図＞

＜イントロダクション＞

あなたは、いい子ですか？わるい子ですか？

同窓会で集まった、小学校の同級生。

タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。

一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。

しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ―？

ノンストップの考察ミステリー。

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/

番組公式X：@iiwaru_ntv

番組公式Instagram：@iiwaru_ntv

番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv

推奨ハッシュタグ「#イイワル」