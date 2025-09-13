¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¤ÎÍî½ñ¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ ¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ªÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤âÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë
ËÜÆü9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«? ¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®!
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÃÂÀ¸¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤Þ¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤ò2¿Í¤¬¿¼·¡¤ê¡ª
¢£¤æ¤ë¤Õ¤ï¥¥ã¥é¤¬¤°¤µ¤Ã¤È¿¿Íý¤ò¤Ä¤¯¡ª¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¡©
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³ÀèÀ¸¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿Íî½ñ¤¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£1994Ç¯¤Ë¾¯½÷Ì¡²è»ï¡Ö¤¤ß¤È¤Ü¤¯¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤â¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤ÇÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼ºîÉÊ¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ø¥ó¤Î¹ñ¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê¥á¥ë¥Ø¥ó¼Ô¡Ê¥á¥ë¥Ø¥ó¤â¤Î¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤¹¥³¥¸¥³¥¸¤È¤½¤ÎÃç´ÖÃ£¤È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÂÀ¸¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¥³¥¸¥³¥¸¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¿Í¤Þ¤Ç¤â¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡È¤¤¤Þ¡É¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥³¥¸¥³¥¸¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¥³¥¸¥³¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤é¤¬Ã´Åö¡£
¤Ê¤¼ÃÂÀ¸¤«¤é30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¥³¥¸¥³¥¸¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ËºÆ¤Ó»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¥³¥¸¥³¥¸¤¬Êü¤Ä¿ô¡¹¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤òÀ¸¤¤ëÀ¤Âå¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£3¤Ä¤Î¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
¼ÂºÝ¤ËºîÃæ¤Î¥³¥¸¥³¥¸¤Ë¤è¤ë»É¤µ¤ë¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡¡Ú¤Û¤ó¤ï¤«ºîÉÊ¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¥É¥¥Ã¤È¿¿Íý¤ò¤Ä¤¯¸ÀÍÕ¡Û¡¢¢¡Úº´µ×´Ö¤¬Âç¶¦´¶¤·¤¿¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤Î¸ÀÍÕ¡Û¡¢£¡Ú¥µ¥¯¥Ò¥à¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤Ë¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤¬Åú¤¨¤ë¡ª¡Û¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¡Ä¡Ä¡Ê¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡ª¡×¡¢¡Ö¿·¤·¤¯²¿¤«¤¹¤ë¤È¤«¤â¡¢Snow Man¤Ç²¿¤«¤ä¤ë»þ¤â¡¢°ìÈÖºÇ½éËÍ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤Î¿´¾ð¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÇ®ÊÛ¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Í¡ªÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤è¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡×¡ÖÃÏµå¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿´¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥³¥¸¥³¥¸¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ëÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ò¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¿Í¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥¸¥³¥¸¤¬¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡ª
¤³¤¦¤·¤Æ¥³¥¸¥³¥¸¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤¿2¿Í¡£¤Ï¤¿¤·¤Æº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
