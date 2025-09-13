本日9月13日（土）よる9時に第9話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

第8話のラストシーンで、天狗の銃弾に倒れて入院していた和泉さくら（ソニン）が捜査指揮本部に復帰。さくら不在の間、指揮本部を守っていた本庄（瀧内公美）だが、“般若”伊吹（加藤清史郎）からの指名により、人質交換のために叔父であり警備部長の屋代（高橋克典）の引き渡し役を命じられる。

一方、伊吹の暴走を止めるために共闘中の武蔵（櫻井翔）と大和（菊池風磨）は、“妖”の作戦の裏をかいて伊吹の元にたどり着こうとするが…。

“傀儡子（くぐつし）”を炙り出すため、奄美大智（戸次重幸）、沖野聖羅（片岡礼子）、真鍋野々花（宮部のぞみ）の残された3名の人質がスタジオに招かれ“死の記者会見”が開かれる。そんな中、“あの人物”が凶弾に倒れ…。

第9話のあらすじは「ストーリー」ページでも公開中。

TVerでは第1話〜第3話と最新話を無料配信。Huluでは、最新話までの全話を独占配信。各話に張り巡らされた伏線を隅々までチェックしよう！

●“妖” お面ぬりえ 無料ダウンロード企画実施中

“青鬼”や武装集団“妖”のお面が無料でダウンロードできる。ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って“妖”お面を作ろう！色を塗ったお面はハッシュタグ「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけて、ぜひSNS投稿を！

●「放送局占拠」概要

日本テレビ系 7月期土曜ドラマ

■チーフプロデューサー 道坂忠久

■プロデューサー 尾上貴洋

■演出 大谷太郎 茂山佳則 西村了

■脚本 福田哲平

■主題歌：「W」 Snow Man（MENT RECORDING）

■音楽 ゲイリー芦屋

■制作協力 AX-ON

■製作著作 日本テレビ

■番組推奨ハッシュタグ #放送局占拠