日経225オプション10月限（13日夜間） 4万6000円コールが出来高最多387枚
13日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6396枚だった。うちプットの出来高が4086枚と、コールの2310枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の299枚（25円安280円）。コールの出来高トップは4万6000円の387枚（55円安330円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 56000
69 0 1 55000
17 -1 1 54000
43 -2 2 53000
56 -4 3 52000
101 -6 6 51000
281 -10 13 50000
202 -18 31 49000
239 -30 70 48000
252 -45 155 47000
31 -60 255 46375
50 -70 275 46250
17 -50 315 46125
387 -55 330 46000
38 -65 405 45750
6 -50 455 45625
61 -70 475 45500 1660 4
37 -85 560 45250 1495 8
3 -80 605 45125
226 -80 660 45000 1240 -30 10
44875 1230 4
27 -80 770 44750 1135 +5 21
44625 1125 2
119 -105 870 44500 990 -15 133
1 -45 1000 44375 970 -110 1
6 -55 1055 44250 910 +5 17
2 -50 1070 44125
16 -10 1225 44000 775 -10 59
1 -15 1375 43750 710 +25 35
5 -80 1520 43500 605 -15 38
43375 580 1
43250 550 0 55
10 -120 1850 43000 470 -15 136
2 -75 2100 42750 430 +5 6
42625 400 0 1
2 +85 2360 42500 360 -25 274
42250 335 0 9
42125 310 -5 1
2 2745 42000 280 -25 299
41875 275 -5 5
41750 245 -20 17
41625 245 -5 4
41500 215 -25 76
41375 210 -15 37
41250 205 -5 32
41125 190 -10 1
41000 175 -15 104
40875 170 -10 2
40750 150 -25 8
40625 155 -5 5
