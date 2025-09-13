　13日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6396枚だった。うちプットの出来高が4086枚と、コールの2310枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の299枚（25円安280円）。コールの出来高トップは4万6000円の387枚（55円安330円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　56000　
　　69　　　 0　　　 1　　55000　
　　17　　　-1　　　 1　　54000　
　　43　　　-2　　　 2　　53000　
　　56　　　-4　　　 3　　52000　
　 101　　　-6　　　 6　　51000　
　 281　　 -10　　　13　　50000　
　 202　　 -18　　　31　　49000　
　 239　　 -30　　　70　　48000　
　 252　　 -45　　 155　　47000　
　　31　　 -60　　 255　　46375　
　　50　　 -70　　 275　　46250　
　　17　　 -50　　 315　　46125　
　 387　　 -55　　 330　　46000　
　　38　　 -65　　 405　　45750　
　　 6　　 -50　　 455　　45625　
　　61　　 -70　　 475　　45500　　1660 　　　　　　　 4　
　　37　　 -85　　 560　　45250　　1495 　　　　　　　 8　
　　 3　　 -80　　 605　　45125　
　 226　　 -80　　 660　　45000　　1240 　　 -30　　　10　
　　　　　　　　　　　　　44875　　1230 　　　　　　　 4　
　　27　　 -80　　 770　　44750　　1135 　　　+5　　　21　
　　　　　　　　　　　　　44625　　1125 　　　　　　　 2　
　 119　　-105　　 870　　44500　　 990 　　 -15　　 133　
　　 1　　 -45　　1000　　44375　　 970 　　-110　　　 1　
　　 6　　 -55　　1055　　44250　　 910 　　　+5　　　17　
　　 2　　 -50　　1070　　44125　
　　16　　 -10　　1225　　44000　　 775 　　 -10　　　59　
　　 1　　 -15　　1375　　43750　　 710 　　 +25　　　35　
　　 5　　 -80　　1520　　43500　　 605 　　 -15　　　38　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 580 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 550 　　　 0　　　55　
　　10　　-120　　1850　　43000　　 470 　　 -15　　 136　
　　 2　　 -75　　2100　　42750　　 430 　　　+5　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 400 　　　 0　　　 1　
　　 2　　 +85　　2360　　42500　　 360 　　 -25　　 274　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 335 　　　 0　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 310 　　　-5　　　 1　
　　 2　　　　　　2745　　42000　　 280 　　 -25　　 299　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 275 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 245 　　 -20　　　17　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 245 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 215 　　 -25　　　76　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 210 　　 -15　　　37　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 205 　　　-5　　　32　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 190 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 175 　　 -15　　 104　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 170 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 150 　　 -25　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 155 　　　-5　　　 5　