日経225オプション11月限（13日夜間） 2万7000円プットが出来高最多21枚
13日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は235枚だった。うちプットの出来高が146枚と、コールの89枚を上回った。プットの出来高トップは2万7000円の21枚（6円安23円）。コールの出来高トップは5万円の17枚（25円安100円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -4 8 55000
2 -4 13 54000
9 -10 18 53000
4 -16 58 51000
17 -25 100 50000
16 -35 165 49000
9 -40 290 48000
6 -45 480 47000
1 665 46375 2590 1
1 -60 705 46250
1 +10 820 46000
45875 2270 2
3 0 1005 45500
5 -25 1165 45000
2 1375 44625
44500 1500 +40 2
3 1500 44375
44250 1385 2
2 -55 1705 44000 1270 -45 3
43875 1225 +25 2
5 1855 43750 1170 1
2 1935 43625
43500 1060 +15 2
43000 925 +35 3
40500 405 +5 3
40000 340 -5 9
39500 295 0 3
39000 235 -20 5
38250 200 -10 1
38000 190 -5 10
35000 92 -6 7
34000 73 -8 5
33500 68 -6 6
33000 60 -8 1
32000 53 -5 1
31500 49 -4 2
30500 38 -7 6
30250 41 2
30000 31 -11 4
28000 26 -5 4
27000 23 -6 21
26000 21 -2 2
25000 18 -2 8
24000 15 -2 5
22000 10 -3 2
20000 8 -2 3
18000 6 -1 16
10000 2 0 2
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -4 8 55000
2 -4 13 54000
9 -10 18 53000
4 -16 58 51000
17 -25 100 50000
16 -35 165 49000
9 -40 290 48000
6 -45 480 47000
1 665 46375 2590 1
1 -60 705 46250
1 +10 820 46000
45875 2270 2
3 0 1005 45500
5 -25 1165 45000
2 1375 44625
44500 1500 +40 2
3 1500 44375
44250 1385 2
2 -55 1705 44000 1270 -45 3
43875 1225 +25 2
5 1855 43750 1170 1
2 1935 43625
43500 1060 +15 2
43000 925 +35 3
40500 405 +5 3
40000 340 -5 9
39500 295 0 3
39000 235 -20 5
38250 200 -10 1
38000 190 -5 10
35000 92 -6 7
34000 73 -8 5
33500 68 -6 6
33000 60 -8 1
32000 53 -5 1
31500 49 -4 2
30500 38 -7 6
30250 41 2
30000 31 -11 4
28000 26 -5 4
27000 23 -6 21
26000 21 -2 2
25000 18 -2 8
24000 15 -2 5
22000 10 -3 2
20000 8 -2 3
18000 6 -1 16
10000 2 0 2
株探ニュース