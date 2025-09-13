　13日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は235枚だった。うちプットの出来高が146枚と、コールの89枚を上回った。プットの出来高トップは2万7000円の21枚（6円安23円）。コールの出来高トップは5万円の17枚（25円安100円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-4　　　 8　　55000　
　　 2　　　-4　　　13　　54000　
　　 9　　 -10　　　18　　53000　
　　 4　　 -16　　　58　　51000　
　　17　　 -25　　 100　　50000　
　　16　　 -35　　 165　　49000　
　　 9　　 -40　　 290　　48000　
　　 6　　 -45　　 480　　47000　
　　 1　　　　　　 665　　46375　　2590 　　　　　　　 1　
　　 1　　 -60　　 705　　46250　
　　 1　　 +10　　 820　　46000　
　　　　　　　　　　　　　45875　　2270 　　　　　　　 2　
　　 3　　　 0　　1005　　45500　
　　 5　　 -25　　1165　　45000　
　　 2　　　　　　1375　　44625　
　　　　　　　　　　　　　44500　　1500 　　 +40　　　 2　
　　 3　　　　　　1500　　44375　
　　　　　　　　　　　　　44250　　1385 　　　　　　　 2　
　　 2　　 -55　　1705　　44000　　1270 　　 -45　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43875　　1225 　　 +25　　　 2　
　　 5　　　　　　1855　　43750　　1170 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　1935　　43625　
　　　　　　　　　　　　　43500　　1060 　　 +15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 925 　　 +35　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 405 　　　+5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 340 　　　-5　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 295 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 235 　　 -20　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 200 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 190 　　　-5　　　10　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　92 　　　-6　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　73 　　　-8　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　68 　　　-6　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　60 　　　-8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　53 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31500　　　49 　　　-4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30500　　　38 　　　-7　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　30250　　　41 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　31 　　 -11　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　26 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　23 　　　-6　　　21　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　21 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　18 　　　-2　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　15 　　　-2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　10 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 8 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 6 　　　-1　　　16　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　 0　　　 2　


株探ニュース