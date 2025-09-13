日経225オプション12月限（13日夜間） 5万円コール220円
13日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は74枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万円の3枚（30円安220円）だった。プットのの合計出来高は63枚。プットの出来高トップは1万円の54枚（1円安4円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 4 62500
2 -1 4 60000
3 -8 22 55000
3 -30 220 50000
1 -80 1455 45000
39000 405 2
34000 130 1
33000 110 -5 2
30000 70 -10 1
15000 8 0 1
14000 5 2
10000 4 -1 54
