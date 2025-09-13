　13日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は74枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万円の3枚（30円安220円）だった。プットのの合計出来高は63枚。プットの出来高トップは1万円の54枚（1円安4円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 4　　62500　
　　 2　　　-1　　　 4　　60000　
　　 3　　　-8　　　22　　55000　
　　 3　　 -30　　 220　　50000　
　　 1　　 -80　　1455　　45000　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 405 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34000　　 130 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 110 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　70 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 8 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 5 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 4 　　　-1　　　54　


