◇カーリング男子・日本代表決定戦 SC軽井沢クラブ5-4 コンサドーレ(12日、稚内市みどりスポーツパーク)

カーリング男子・日本代表決定戦が行われ、SC軽井沢クラブとコンサドーレが激突。2チームによる3戦先勝の代表争いでSC軽井沢クラブがコンサドーレから3勝目をあげ、日本代表に決定しました。

SC軽井沢クラブは3-2で迎えた第8エンドに同点に追いつかれると、第9エンドにもスチールを許し、3-4と1点を追う展開。それでも後攻の第10エンドで2点を獲得し、逆転で勝利を収めました。

勝利が決まった瞬間、喜びで雄叫びを上げ涙をみせたセカンド・山本遵選手。試合後、「世界選手権で1試合も出ることができなくて、怪我もあって本当に苦しかったです。今年1年、ずっと自分のカーリングを見つめ直して毎日毎日一歩ずつ前に進むことだけを考えてやってきた」とここまでの道のりを吐露。その中で「この大会期間、いろんなことを考えていろんなことを感じられたいい大会でした。その中でも最後ドロー（ショット）決められて大会を終われたこと、すごく嬉しく思います」と声を震わせながら語りました。

さらに前回出場した2018年平昌大会のメンバーであるスキップ・山口剛史選手は「小泉（聡）と胗澤（李空）については一緒に平昌終わってから長くやっていて。北京のオリンピック狙うときはここのDシートで僕が失敗して北京のチャンスを逃して」と当時を振り返ります。「そのあと4年、山本が入って本当にいいチームになったと思うし、このチームだからこそ僕は世界で戦えるなと思っています」と話しました。

この大会について「みんなすごくプレッシャーがある中だったんですけど全員で成長できた大会」とし、「オリンピック最近いけてないので一つずつ今やるべきことをしっかりやって、そして日々の生活を覚悟を持って歩んでいけば、必ずその先にいい未来が待っていると思うのでそれを一つずつやりたいなと思っています」と意気込みました。

今後はオリンピック出場をかけて12月の世界最終予選に挑みます。