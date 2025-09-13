7月のインターハイの陸上男子100メートルで、“10秒00”の高校記録で優勝した星稜高校2年生の清水空跳(そらと)選手が、8月金沢市にて練習を公開。日本の報道各社の他、ドイツメディアも訪れるなど、世界から注目される16歳の練習に迫りました。

インターハイ決勝で、10秒00(風＋1.7)のタイムで大会制覇。洛南高校時代に桐生祥秀選手(日本生命)が記録した10秒01のU18、U20の日本記録と日本高校記録を塗り替える大会記録を打ち立てました。

星稜高校陸上部・西野弥希顧問は、進化の裏にオフからの取り組みがあるといいます。腕を大きく振る清水選手は、背中の筋肉が硬くなってしまうそうで、冬季練習ではろっこつや肩甲骨などの動きを意識。加えて昨季はスピードが上がるとケガをしたため、股関節のストレッチや運動など、基礎から徹底。もともと上半身と下半身の連動がうまいと話しますが、よりその動作がうまくなり、「劇的に走りがよくなった」とこの1年の変化を語りました。

さらに絶賛するのはその修正能力です。走るときの地面への接地の位置が正しく入ると力を入れなくても進むといい、清水選手はその接地が“正確”と西野顧問。また体の感覚が鋭いという清水選手は、「接地がずれると“おかしい”と言いにきて、こうだよと言うと、頭で理解して体ですぐに修正できる」とずば抜けた修正能力だといいます。

インターハイの100m予選では、スタートで失敗して、向かい風の中でしたが、10秒30のタイム。決勝までの間に修正ポイントを伝えたところウオーミングアップで完璧に修正し、驚異の高校記録につなげたと振り返りました。

私たちの時代は“根性練習”・・・「これで伸びるのかな」

注目を集めたのは練習内容。公開練習の日は、走るメニューは150mを2本と、ほとんどを“ドリル”と呼ばれる基礎練習に費やしました。

「走り込みとかウエイトは一切しないで、体の使い方のドリル系を徹底的にやります。上手に体を使うことが一番記録を出すために近道」

こう語る西野顧問が就任してから、これまでの練習を一変。この日のように、2時間半の練習があるとしたら1時間半から2時間をかけて、走りの動き作りを徹底して行い、走るのは最後に1本、2本。再び補強トレーニングをする内容が基本だといいます。この“ドリル”とは特定の動きを繰り返す反復練習。これにより体に正しいフォームや技術を身につけることや筋力や柔軟性の向上を目的とします。

基礎の徹底の裏には「私の時代は“根性練習”でこれで伸びるのかなって思っていた」と西野顧問。これまでの経験からあらゆるドリルメニューを考え、「他の学校とも練習して、他の学校さんも星稜の練習からなにか加えていますし、逆にいい練習だなって思ったらやってみる」と説明します。

その練習の中で、「考えて動きを身に付けられる人が強くなる。携帯を使ってもいいから動きを見直したりとかしています」と話し、特に清水選手については「どこを意識していいのか、彼は完璧にしようとする。そこで負けず嫌いを発揮して、絶対できるように理解しようとする。わからなければ聞いてくる」と練習での様子を明かしました。

徹底したドリル練習には、清水選手自身も「やっぱり走り込みは、つらいのでうれしいです」と笑顔。「1つ1つの動作を考えて、どこ動かしたらこうなるというのをイメージしなければいけないので考えないといけないところは多い。動き作りは難しいですが、走りの一つ一つの動作で、走りの原型だと思う」と話しました。

今後は「9秒台でオリンピアンになることが一番の目標」と話す16歳は、9月13日から開催される世界選手権ではリレーの日本代表に選出。日本の短距離界の新たな新星に注目されます。