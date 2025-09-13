¹Åç¡¦¾®±à¡¡¶Ã°Û£´ÀïÏ¢Â³½é²óÀèÀ©ÂÇ¡ª£¹ÅÀÂç¾¡£´°ÌÉâ¾å¡¡µÕÅ¾£Ã£Ó¤Ø¡Ö¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÂÇ¤Ã¤Æ¡×¡È£³´§¡É¤â¸«¤¨¤¿
¡¡¡Ö¹Åç£¹¡Ý£°ÃæÆü¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Íê¤â¤·¤¹¤®¤ë¡ª¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¥Þ¡¼¥¯¡££´»î¹çÏ¢Â³¤Ç½é²ó¤ËÀèÀ©ÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ëÀä¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡££²°ÂÂÇ£±»Íµå¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨¡¦£³£°£µ¡¢£±£´£¸°ÂÂÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½ÐÎÝÎ¨¡¦£³£µ£¸¤â¶Ïº¹¤Î£²°Ì¡£¡È£³´§¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¹·î£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¾¡¤Ç£´°Ì¤ËºÆÉâ¾å¡£µÕÅ¾¤Ç¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ø¡¢Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡ÀÖ¥Ø¥ëÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¹ð¤²¤ë¾â¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤ÎÃË¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¾®±à¤¬Çòµå¤ò³°Ìî¤Ø±¿¤Ö¤È¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÅ¾¤¬¤»¤Ð£±ÅÀÆþ¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¥Ä¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡££±½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î°ìÀï¤Ç¡¢½é²ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÇÈ¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡£±»à»°ÎÝ¤ÇÌø¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£ÆâÌî¤¬Äê°ÌÃÖ¤ò¼é¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢£±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¶Ã°Û¤Î£´ÀïÏ¢Â³¤Ç½é²ó¤ËÀèÀ©ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖËèÂÇÀÊ¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È½øÈ×¤«¤é¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°²óÌµ»àÆóÎÝ¤ÏÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¡¢¸Þ²óÌµ»à¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£ÂÇÎ¨¡¦£³£°£µ¤Ë²Ã¤¨¡¢£±£´£¸°ÂÂÇ¤Ç¤â¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£½ÐÎÝÎ¨¤â£±°Ì¤Îµð¿Í¡¦Àô¸ý¡Ê¡¦£³£µ£¹¡Ë¤ËÇ÷¤ëÆ±£²°Ì¤Î¡¦£³£µ£¸¤È¤·¤¿¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸ñÅÞ¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤¿Çï¼ê¤¬´üÂÔ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏÆ»¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹¥Ä´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹çÁ°¡£¸á¸å£²»þ¤ÎÎý½¬³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸á¸å£±»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤Ï±¦ÍãÉÕ¶á¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥Ñ¡¼¥«¤Ë¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÃ»µ÷Î¥¥À¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¤½¤Î³Ê¹¥¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤¬´À¤ò¿¡¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤«¤é¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¡ØÂ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ã¸¡¹¤È·«¤êÊÖ¤¹¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬³èÌö¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤â£³ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÍê¤â¤·¤¤Æ¯¤¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÎÉ¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤ò¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÇÈ¤¬½ù¡¹¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓÃæ¡£¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£´°Ì¤ËºÆÉâ¾å¡£»Ä¤ê£±£´»î¹ç¤Ç£µ¥²¡¼¥àº¹¤Î£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£µÕÅ¾¤Ç¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ø¡Ö¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÂÇ¤Ã¤Æº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê»î¹ç¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¾®±à¡£µÕ½±¤Ø¤Î´ú¿¶¤êÌò¤òÇØÈÖ¹æ£µ¤¬Ã´¤¦¡£