走り幅跳び・橋岡優輝インタビュー

13日開幕の陸上世界選手権東京大会（国立競技場）で男子走り幅跳びに出場する日本代表・橋岡優輝（富士通）が「THE ANSWER」のインタビューに応じ、海外挑戦について次世代にメッセージを送った。2021年東京五輪で6位入賞を果たした日本のエースジャンパーは、23歳だった2022年秋からアメリカに渡り、技術を磨く日々を選択。慣れ親しんだ環境から飛び出し、得た気づきや財産とは。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

2019年の世界陸上ドーハ大会で8位入賞、2021年の東京五輪では日本選手として37年ぶりの決勝進出、そして6位入賞を果たした橋岡は、2022年秋から渡米を決断。短距離界の世界トップクラスの選手が集うフロリダ州・タンブルウィードTCを練習拠点に据えた。

「2019年くらいから海外でコーチングしてもらうというのはずっと頭の中にあった。ドーハの世界陸上終わりで、長いスパンではなく、1か月でも合宿のような形で指導してもらうことはできないかと模索していた」

2020年春以降のコロナ禍やコーチの都合により、長い年月を経て遂に実現した渡米。慣れ親しんだ環境を離れた一番の理由は、日本では得られない環境だった。

2022年世界陸上オレゴン大会男子100メートル銅メダリストのトレイボン・ブロメル（米国）や2021年東京五輪男子200メートル金メダリストのアンドレ・ドグラス（カナダ）ら、世界の超一流と過ごす日々は刺激的だった。

「周りの選手も全員世界一を目指している環境。その中に入れるのが逆に楽だった。日本だと誘惑も多い。同じ種目でも世界一を目指している選手が集まる場所がないので」

同じくタンブルウィードTCを拠点とする、男子100メートルのサニブラウン・ハキーム（東レ）の存在も重要だった。「何かわからないことがあっても日本語で彼に聞くことが出来るので。助けとしてすごく大きかった」。休日には2人で遊びに出かけることもあり、種目を越えて信頼関係を築いた。

英語力や日本とのギャップに苦労…「常に忙しなかった」1年間

とはいえ、英語は「全然。ほとんど喋れなかった」と言うように、必要最低限のコミュニケーションが取れる程度。最初の1年間は「常にせわしなかった」という。「ニュアンスの違いで分からない部分もある。深く聞き返すこともできず、最初は大変だった」。拙い英語と身振り手振りで意思疎通を図った。

トレーニング方法や質、日本の陸上界とのギャップにも苦しんだ。「周りが本当に陸上競技で生きていく人たちばかり。競技に対しての甘さがなくなるので、学生の時のような練習の雰囲気や、モチベーションとは全く異なるものだった」と困難な状況に1人思い悩むこともあった。

スポーツ界はボーダレス化が進み、陸上も全国で活躍した有力高校生が米国の大学に進学するケースもある。橋岡が海外挑戦に必要と説くのは時間と適応能力だ。「ある程度コミュニケーションが取れたり、練習に慣れたりすれば、少しは視野が広くなってくる」。厳しい環境に自ら身を置き、得た気づきや財産は陸上にも活きている。

慣れ親しんだ環境を離れ、見知らぬ土地で生活し、挑戦する。簡単な決断ではないように思えるが、26歳の橋岡は「早い段階で1度経験しておくことは大事だと思う」と話す。

「難しいのはコンタクト。どういったコーチに教わりたいのか、探すことも壁になる。今はSNSが普及しているので、コーチがSNSをしていることもある。個人でも、何かつてを探して上手く連絡を取ることが大事。

資金的な部分も問題になってくる。（海外挑戦を）支援してくれる財団に掛け合って、『資金提供してくれませんか』とお願いしてみたり。コーチを探すのも、資金繰りをするのも、自分からトライすることが大事だと思う」

海外挑戦を考える次世代のアスリートに向けてアドバイスを送る橋岡。自身の成長を願う決断はアスリートとして、人としての成長にも繋がるはずだ。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）