男子バレー世界選手権メンバー発表

男子バレーボールの日本代表は12日、世界選手権メンバー14人を発表した。主将の石川祐希をはじめ、ネーションズリーグ（VNL）にも出場した選手が揃った一方、名前がなかった1人の選手にネット上では注目が集まった。

フィリピン・マニラで行われる世界選手権。14人のメンバーから富田将馬が外れた。今年のVNLでは石川が不在だった予選ラウンド第1、2週でキャプテンとしてチームを引っ張り、大会前に行われたブルガリア、イタリアとの壮行試合でもメンバーに名を連ねていた。

壮行試合に登録されたのは15人。一方、世界選手権は登録14人で、少なくとも1人が外れることになっていた。28歳の落選にネット上では「うそやろ……」「え？ 富田さんいないの」「厳しい世界だ。。。」「ちょっと悲しい」「富田さんの職人技もっと見たかった」などと悲鳴が相次いでいた。

日本は予選ラウンドG組でカナダ、トルコ、リビアと対戦。銅メダルを獲得した1974年大会以来､51年ぶりの表彰台入りを狙う。



