ACIDMAN¡¢4Ç¯¤Ö¤ê13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤È¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡Ü¥ê¡¼¥É¶ÊÀè¹ÔÇÛ¿®
ACIDMAN¤¬10·î29Æü¡¢4Ç¯¤Ö¤ê13ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ª¤è¤Ó¡¢¼«¿È½é¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤ò2ºîÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤è¤ê¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öfeel every love¡×¤¬9·î12Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öfeel every love¡×¤Ï¡¢¡È¿ÍÎà°¦¡É¤È¡ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥»¥à¥½¥ó¥°¤À¡£Æ±¤¸À±¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢³§¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë»ö¤ò´ê¤¦³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬½Ëº×´¶¤È³«Êü´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Ç®ÎÌ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÊÔ¶Ê¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëUTA¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ACIDMAN¤Î¿·µ¡¼´¤È¤â¤¤¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸¶²Î»ì¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¸ì¤ÎÂ¾¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡¢¥¹¥ï¥Ò¥ê¸ì¤ÎÀ¤³¦¼çÍ×10¸À¸ì¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¡Öfeel every love¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¿Í¼ï¤ä¹ñ¡¦ÃÏ°è¡¢¤½¤·¤Æ¼ï¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¿¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¡¢°¦¤Ç°î¤ì¤¿À¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤À©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢±ÇÁüºî²È¤Ç¤¢¤ê¼Ì¿¿²È¤Î³ÁËÜ¥±¥ó¥µ¥¯¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢·Ö¸÷¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÇØ·Ê¤Ë¸÷³Ø¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Èoptics¡É¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£»æ¤Î¼Á´¶¤È¶¦¤Ë¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤Ë¤ÏÁ´13¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¼çÂê²Î¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥È¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÇò¤È¹õ¡×¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙºÇ½ªÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ösonet¡×¡¢ÂçÌÚ´Æ½¤¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àÈÖÁÈ¡ØÀ±¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿yama¤Ø¤ÎÄó¶¡³Ú¶Ê¡Ö¸÷¤ÎÌë¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤Û¤«¡¢¿·¶Ê9¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¤À¡£À¸Ì¿¤È±§Ãè¡¢¤½¤Îº¬¸»¤È¤Ê¤ë¡È¸÷¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìºî¤Î´°À®¤À¡£
¤Þ¤¿Æ±»þÈ¯Çä¤Î¼«¿È½é¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÌÁÍ§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬»²²Ã¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇACIDMAN¤¬³Ú¶Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿À¤³¦´Ñ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºÆ²ò¼á¡¦É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡
¢£Àè¹ÔÇÛ¿®¡Öfeel every love¡×
2025Ç¯9·î12Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/feeleverylovePR
¡¡
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01 ¸÷³Ø (introduction)
02 ¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
03 go away ¡¡
04 µ±¤±¤ë¤â¤Î
05 sonet
06 Çò¤È¹õ
07 feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
08 1/f (interlude) ¡¡
09 ÀÄ¤¤É÷¡¡
10 Î¶¡¡
11 ·Ö¸÷¡¡
12 ¸÷¤ÎÌë¡¡
13 ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡Û
TYCT-60252 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¡¡
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
ELLEGARDEN¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
jon-YAKITORY¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×
SOIL&¡ÉPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
the band apart¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
THE ORAL CIGARETTES¡Ömigration 10⁶⁴¡×
¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
Dragon Ash¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
downy¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Öto live feat.LEO (ALI)¡×
BRAHMAN¡ÖSILENCE¡×
¡¡
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡Ù¡õ¡ØACIDMAN Tribute Works¡ÙÆ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±ã¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
open18:30 / start19:00
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê(²ñ¾ì¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹)
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½Ð±é¡§ÂçÌÚ¿É×(ACIDMAN)¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼)¡¢¹Ó°æ³Ù»Ë(the band apart)
¢¨ÎÁÍý¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤¢¤ê
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
¡¡
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡ÙÁ´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30
ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ¡Û
8·î3Æü(Æü)18:00¡Á8·î31Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/acidman/
¡¡
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
10·î26Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
open16:30 / start17:30
¾ÜºÙ¡§http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
¡¡
