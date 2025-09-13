「さよなら限界飯!?」ホロライブ・一条莉々華の美味しそうな手料理が話題「上手にできたね！すごい！」
「hololive DEV_IS」に所属する音楽アーティストVTuberグループ・ReGLOSS（リグロス）の一条莉々華さんが、12日にエックスで手料理を披露。ファンから「美味しそう」と称賛の声が上がった。
【写真】ファンも驚き！ 飯テロすぎる一条莉々華さんの手料理
パックご飯に梅干しと焼いたウインナーをのせただけの“限界飯”を紹介し、母親から心配のLINEがきたことがネットで話題になった莉々華さんだが、今回の投稿では「やばい料理うますぎるかもしれん さよなら限界飯！？！？？！！！」とつづり、手作りの「きのこと栗の炊き込みご飯」と「生ハム桃モッツァレラサラダ」を写真で公開。材料にはふるさと納税で入手した食材が使われているそうで、どちらの料理もとても美味しそうだ。
莉々華さんの手料理を見たファンからは「普通に美味しそうで困惑しております」「あのりりかちゃんが！？ めっちゃ食べたい」「この時間の飯テロはまずい！」「上手にできたね！すごい！」など、驚きと称賛の声が相次いでいる。
引用：「一条莉々華」エックス（＠ichijouririka）
