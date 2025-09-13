一条莉々華

　「hololive DEV_IS」に所属する音楽アーティストVTuberグループ・ReGLOSS（リグロス）の一条莉々華さんが、12日にエックス手料理を披露。ファンから「美味しそう」と称賛の声が上がった。

【写真】ファンも驚き！　飯テロすぎる一条莉々華さんの手料理

　パックご飯に梅干しと焼いたウインナーをのせただけの“限界飯”を紹介し、母親から心配のLINEがきたことがネットで話題になった莉々華さんだが、今回の投稿では「やばい料理うますぎるかもしれん　さよなら限界飯！？！？？！！！」とつづり、手作りの「きのこと栗の炊き込みご飯」と「生ハム桃モッツァレラサラダ」を写真で公開。材料にはふるさと納税で入手した食材が使われているそうで、どちらの料理もとても美味しそうだ。

　莉々華さんの手料理を見たファンからは「普通に美味しそうで困惑しております」「あのりりかちゃんが！？　めっちゃ食べたい」「この時間の飯テロはまずい！」「上手にできたね！すごい！」など、驚きと称賛の声が相次いでいる。

引用：「一条莉々華」エックス（＠ichijouririka）