9月7日に閉幕した第21回大阪アジアン映画祭で最も観客の涙を誘ったのは、40代キャリア女性の予期せぬ妊娠を描いた台湾映画『私たちの意外な勇気』だった。自身の実話をもとに映画化した監督に単独インタビュー、本作と台湾のロックバンド「五月天（メイディ）」の関わりや久しぶりの長編映画主演となった歌手レネ・リウについて聞いた。

大阪アジアン映画祭で登壇したショーン・ユー監督（中央） ©OAFF EXPO2025-OAFF2026

五月天のギタリスト石頭とは学生時代からの大親友

台湾の人気ミュージックビデオ（MV）監督が、20年以上のキャリアを経て映画監督に転身した。同じく台湾の国民的ロックバンド「五月天（メイデイ）」のボーカル・阿信（アシン）がプロデューサーを務めるなど、音楽界と映画界の精鋭が一堂に会した力作だ。

台湾映画『私たちの意外な勇気』（原題『我們意外的勇氣』）は、6月に台北映画祭でワールドプレミアを迎え、第21回大阪アジアン映画祭で日本初上映。監督・脚本のショーン・ユー（游紹翔）に、単独インタビューで創作の裏話をじっくりと聞いた。

きっかけは、コロナ禍のさなかに自身の体験を映画にしようとひらめいたこと。ユー監督と五月天のメンバーは学生時代からの友人同士で、本作は「今も大親友」だというギタリストの石頭（ストーン）の一言から始まったという。

「台湾でコロナウイルスが猛威をふるい、誰もが今後の仕事を心配していたころ、石頭とお酒を飲みながら話していたんです。彼が『映画の脚本を書いてみたら？』と言ってくれたことがすべての始まりでした」

MVを手がけるようになる以前、ユー監督は大手レコード会社「滾石唱片（ロックレコード）」で企画を担当していた。当時の五月天はこの会社に所属しており、アルバムの製作にも一緒に携わっていたという。のちにMV監督となったあとも、監督とミュージシャンとして長年にわたる共同作業を続けてきた。

ボーカルの阿信について、ユー監督は「私たちの世代で、彼よりも人気があり、また尊敬されている台湾のクリエイターはいません」と言う。

「映画を作ろうと考えた時、彼に相談するのは自然なことでした。『こんな映画を作りたい、創作のプロセスについてアイデアやテクニックを教えてほしい』と話したら、喜んで協力してくれ、資源や影響力を惜しみなく注ぎ込んでくれました。彼なくしてこの映画は完成しなかったでしょう」

監督自身の実体験から着想して映画化

物語はユー監督と妻の体験に基づいている。CMディレクターのボーエンは、12歳年上の女性芸能マネージャーであるラーフーと交際している。年齢差とお互いのキャリアゆえ、今後の関係を曖昧にしていた2人だったが、ラーフーが45歳を迎え、北京支社への赴任が決まった日、ひょんなことから妊娠が発覚し……。

「神様は誰の人生にも『意外』な出来事をもたらします。それは人生を変えるきっかけになるものです」とユー監督はいう。「自分の経験を映画にする究極の目的は、そんな『意外』な出来事に立ち向かう勇気と、前向きなメッセージを伝えることでした」

とことんパーソナルな映画だ。この映画で描かれるのは、ユー監督≒ボーエンの視点から見た“息子が生まれるまでの物語”。その息子は今年16歳になり、大学受験を控えているという。「私は息子に対して、きちんと真面目に取り組めば難題もクリアできると伝えたかった。私がこの映画を完成させたように、時間はかかっても必ず実現できるのだと」

妻と息子には、自分たち家族から着想した映画を作っていることは教えていたものの、具体的な内容までは伝えていなかった。脚本も渡していなかったため、2人は台北映画祭のワールドプレミアで初めて全貌を知ったという。

「私たち夫婦は、息子に対して『君はこんなふうに生まれたんだよ』と話したことがありませんでした。妻も出産直前から一時的に意識を失っていたので、これまで知らなかった部分があります。この映画を通じて、息子は自分が誕生した背景を、妻は病院での出来事や夫である私の気持ちを知ることができた。私たち家族にとって、本当に有意義な映画になりました」

阿信は脚本にも協力、さまざまなアドバイスや意見を

しかしながら、ユー監督は本作をいわゆるホームビデオや家族のアルバムのようにとらえていたわけではない。「大切なのは家族の経験をそのまま語ることではなく、リアリティあふれる物語、普遍性のある作品にすることでした」と語る。

「自己陶酔に決して陥らないよう、脚本を執筆する段階で、自分自身と物語の距離を取るよう心がけました。最も大切なのは、人生の『意外』な困難に立ち向かう勇気が湧いてくるような映画にすること。ですから、これは僕自身の話であり、けれども僕の話ではないんです」

脚本開発には阿信も協力し、さまざまなアドバイスや意見を提案した。相談を持ちかけた時点で脚本は完成に近づいており、その内容を口頭で説明したところ、阿信はすぐに理解してくれたという。「当初から物語自体は変わっていませんが、登場人物の感情にどのような深みを出すのか、男女2人の気持ちをどう掘り下げるかを一緒に考えてくれました」

映像と音楽の世界で長年のキャリアを誇るユー監督だが、「私にとって、この映画は初めての真にクリエイティブな創作活動」だという。

「MVやCMを20年以上撮ってきましたが、これらはクライアントやアーティスト、あるいは彼らの音楽に対し、知識と能力をもって奉仕する仕事。消費者やファンの皆さんに作品を届けることが使命です。けれどもこの映画は、あくまでも私個人が伝えたいこと、この世界に共有したいことがあって動き出しました」

創作にはMVやCMを手がけた経験やノウハウが活かされたが、「長編映画は作り方が違った」と話す。「尺が5分前後のMVとは異なり、映画は約2時間を費やし、伝えたい情報やメッセージ、人間の感情などを、観る人の印象に残しながら描かなければいけません。撮影期間中も学ぶことばかりでした」と振り返った。

阿信とともにプロデューサーを務めたのは、『1秒先の彼女』や『ひとつの太陽』など近年の台湾映画を代表する話題作を送り出してきたイェ・ルーフェン（葉如芬）。ユー監督は「彼女のおかげで台湾最高峰のスタッフが集まってくれました。本当に貴重な経験ができました」と感謝を述べた。

歌手のレネ・リウはほとんどベッドで横になっている難役を

妊娠が判明するラーフー役は、台湾を代表する歌手・俳優のレネ・リウ（劉若英）。台湾の長編映画に出演するのは、中国合作『妻の愛、娘の時』以来8年ぶり、台湾単独製作では『星空』以来14年ぶりとなる。恋人のボーエン役は『疫起 エピデミック』やドラマ「女優：ボーン・トゥ・シャイン」などで知られ、歌手・ラッパーとしての経歴もあるシュエ・シーリン（薛仕凌）。どちらもユー監督が過去にMVを手がけた縁だ。

「ラーフー役はレネ・リウさんに演じてもらいたかったので、最初から彼女をイメージして脚本を書きました。私にとっては初の長編作品ですが、無事に引き受けていただき、ほとんどベッドで横になっている難役を見事に演じてくださいました。ボーエン役のシュエ・シーリンさんも、彼の世代の役者でこれ以上の人選はありません」

台湾では10月23日に劇場公開される。台北映画祭では客席が爆笑と感動に包まれ、大阪アジアン映画祭でも観客の涙を誘った秀作だ。世界各地の映画祭でも上映されており、「一生懸命に伝えれば、自分の言いたいことはちゃんと伝わる」という実感を得られたという。

「長年映像の仕事をしてきましたが、この映画を通じて、映像への理解がさらに深まりました。映像は見せ方ひとつで大きな影響力を持つ、あらゆる可能性を秘めているもの。CMやMVといった商業的な仕事を続けるなかで疲弊しつつありましたが、映画を撮り、観客との対話を重ねることで、今は本当に楽しいと感じています」

大阪アジアン映画祭での上映翌日（9月5日）には、新作脚本『阿嬤不見了（原題）』が、台湾の優れた新作映画脚本を表彰する「第47回優良電影劇本」の最終候補に選出された。「自分のやりたいこと、皆さんが観たいと思ってくださることについて、いい題材が見つかれば脚本を書きたい。これからも映画を撮り続けていきたいです」。

