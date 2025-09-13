脳はアイドリング状態の時も働いている（写真：vectorfusionart/shutterstock）

脳科学者・茂木健一郎氏が2017年にロンドンの出版社から発表した「生きがい」について英語で書いた著書『The Little Book of Ikigai - The secret Japanese way to live a happy and long life』（Quercus Publishing）が海外で大ブレイクしている。世界32の言語に翻訳され、57の国で出版。特に売れているドイツでは、ノンフィクション部門で2024年年間ベストセラー1位に輝いた。

なぜ生きがいに注目したのか。生きがいからどんなことが言えるのか。『生きがいの見つけ方 生きる手ごたえをつかむ脳科学』（PHP新書）を上梓した茂木健一郎氏に聞いた。（聞き手：長野光、ビデオジャーナリスト）

──なぜ「生きがい」について本を書かれたのですか？

茂木健一郎氏（以下、茂木）：脳の働きやAIとの関係を考える上で、「生きがい」が重要なテーマになると考えて研究対象にしてきました。

人間は皆「評価」というものを気にします。学生でいえば、テストの点数や偏差値、社会人になれば、就職先や年収、ルッキズムもありますよね。これに対して「生きがい」は、他人の評価とは関係のない自分の内なる喜びです。

人間は皆、それぞれ異なる生きがいを持っています。ある人は朝コーヒーを飲むことが、ある人は犬を散歩に連れていくことが生きがいです。私はというと、蝶を見ることが生きがいで、子どもの頃からずっと好きです。

春に開花した桜をわざわざ見に行くように、日本の文化は生きがいを大切にしてきました。さらに、そうした感性が、日本が世界に誇るさまざまなコンテンツ作りにもつながっていると思うのです。

日本に取材に来た外国のある記者が、コンビニの卵サンドを食べて「世の中にこんなに美味しいものがあるのか」と驚いたそうです。卵サンドの作りかた、たこ焼きの作りかた、漉しあんと粒あんの違い、ラーメンのスープの味など、日本人はほんのわずかな違いに異様にこだわり、そこに生きがいを感じる。

日本の職人のこだわりは凄まじく、金属加工の会社の工場に取材に訪れたことがありますが、「表面のテカテカ感がこの感じじゃないとダメだ」という、そこで働いている方々の独自のセオリーがありました。それが自分の内なる感覚であり、喜びなのです。

日本のコミケ（コミックマーケット）も海外から見ると驚異的で、なぜファンが集って、二次創作やコスプレでこんなに盛り上がるのか、と不思議に感じています。彼らはプロではなくアマチュアなのに、「このキャラクターはこう演じる」という深いこだわりがある。これも自分ならではの内なる喜びです。

「ジブリアニメ」「ポケモン」「スーパーマリオ」のような世界的にヒットした日本のコンテンツにも、共通点として生きがいがあると思います。ポケモンをつくったゲームクリエーターの田尻智さんは、子どもの頃に昆虫採集に熱中した経験がポケモンの原点になったと語っています。クリエイターは小さな喜びを大事にしている。それが人に伝わるのです。

──無意識を耕すことの効果や意味について解説されています。「無意識を耕す」とは、どういうことですか？

無意識を耕すとはどういうことか？

茂木：養老孟司先生が「茂木くん、無意識ってのは耕すものなんだよ」と昔よく言っていました。私たちは自分で自分の意識をコントロールしていると考えがちですが、意識というものは水面に出た氷山の一角で、ほとんどの部分は水面下にあります。無意識でやっている情報処理のほうが圧倒的に多いのです。

「無意識を耕す」という感覚で日々を過ごすと、脳の働きは自ずと活性化されます。日々どんな情報に触れ、何を選び、何を避けるか。それが自分の無意識が提示する選択をつくるのです。これはコスパ・タイパのような考え方とは正反対で、会社の経営者や文化人などには、のんびり構えている人が少なくありません。

たとえば、秋元康さんはとても忙しいはずなのに、お目にかかるたびに夏休みの小学生のように余裕を感じさせます。ユーミン（松任谷由実）さんもそうです。遊び歩いているように見えるけれど、実はその間に無意識を耕している。発想や閃きはいつやってくるか分からないから、必死でいろんな素材を入れて、いつも意識を耕しておくのです。

「茂木さん、長持ちするアーティストってどういう人か分かる？」とかつてユーミンさんから聞かれたことがあります。

彼女が言うには、たとえば、自分はビートルズが好きだと思ったら、ビートルズに影響を与えたアーティストを遡って調べ、次にビートルズに影響を与えたアーティストに影響を与えたアーティストを調べていく。そのように音楽を系統樹のように遡って勉強していく人、つまり無意識の中にたくさんのアーカイブが入っている人、そういう人でないと長持ちしないのだそうです。

秋元康さんは、いまだにアイドルやミュージックシーン全体を見ている印象がありますが、秋元さんのようなお仕事はコスパやタイパではできません。

AKBが出る前の秋元さんの言葉を私はすごくよく記憶しています。「茂木さん、今度さ、秋葉原に会いに行けるアイドルの劇場ができたから一度来てみてよ」とポロっと秋元さんが言ったのです。まだ、誰もAKBを知らなかった頃です。

「乃木坂46」や「櫻坂46」などが、どんどんできてくると皆分かるけれど、あの頃は誰もそういうエンタメの形をイメージできませんでした。新しいことをさらっと実験的に始めていた。私の考えた生きがいの5本の柱の1つに「小さく始める」というものがありますが、そうした閃きは、無意識を耕してゆったりと構えていないと絶対に生まれません。

──何かを発想したり創造したりするときには、デフォルト・モード・ネットワーク（DMN）になることが重要であると書かれています。ランニングやウォーキングが、DMNの起動条件として良いコンディションであるというお話もありました。

DMNを活性化させる最もいい方法

茂木：DMNはここ数年の脳科学の最大の発見の1つだと思います。何かのアクションをすると、脳のどの部分が活性化するかということを中心に脳は研究されてきました。ところが、DMNはこれとは逆に、何もしないで脳がアイドリング（エネルギー消費が最小限の待機）状態に入った時に初めて活動するネットワークです。

人が作業らしいことを何もしていないときに脳が活動を止めているかというと、そうではありません。この間に脳は情報を整理しているのです。

スティーブ・ジョブズ的な言い方をすれば「ドットとドットを結び付けて」新しい閃きを生み出したり、ストレスの解消も行ったりしている。今のサウナ・ブーム風に言うと、「脳を整える」回路がDMNです。

スマホを見たり、PCの画面を見たり、現代人の生活はスクリーンタイムが長い。でも、そういう状態ではDMNは起こりません。

現代人にとって、DMNを活性化させる最もいい方法はウォーキングやランニングをすることです。私も一日中スクリーンタイムから逃れられませんが、ランニングしている時だけは解放されます。デジタル・デトックスで脳を整えるのです。

友人の堀江貴文さんとは、かつて一緒に東京マラソンに出場し、飯田橋の辺りで彼に追い抜かされて悔しい思いをしましたが、彼はインドアでランニングマシンを使って走るそうで、その間ずっと何かのスクリーンを見ながら走るそうです。常にインプットしているのでしょうね。そういう人もいます（笑）。

でも、私のおすすめは、ランニングやウォーキングの間はデジタル・デトックスをすることです。音楽さえ聴かないで走ることをおすすめします。

私の尊敬する、7冠を達成した将棋棋士の羽生善治さんは、休日はソファに座って何時間もぼーっとするそうです。あのクラスになると、普段の将棋の対局による頭の使い方があまりにも過酷なので、それを補うだけのDMNの時間が必要なのかもしれません。

寝起きは脳のゴールデンタイム

──以前、小説家の島田雅彦さんにインタビューさせていただいた時に、寝起きが最も頭が働くとおっしゃっていました。本書でも、トーマス・エジソンやサルバドール・ダリが、意図的に寝起きの瞬間を作り出して発想や創作につなげていた、というお話がありました。寝起きの脳は相当特殊なコンディションなのですか？

茂木：寝起きは脳のゴールデンタイムです。脳が夜寝て、その間に記憶を整理して、一番スッキリしている時間なので、集中して何かをするには朝が最適です。加えて、目覚めた直後は意識と無意識の中間のようなウトウトぼんやりした状態ですが、実はこのわずかな時間の脳が一番クリエイティブなのです。

生活している時間の脳は、リアルタイムの情報処理に絶えず追われていますが、寝起きのウトウトぼんやりはそうした状態から解放されているからです。

『20世紀少年』や『YAWARA!』などで有名な漫画家の浦沢直樹さんは、ネームを考えることに何よりも苦労されていて、ネームを考え始めると100メートルダッシュを何本もやるようにヘトヘトになるそうです。

さんざん考えても思いつかなくて追い詰められたときは、ソファで寝る。仮眠して起きるとネームが思い浮かんでいるそうです。ですから皆さん、仕事を根詰めてやって、行き詰ったら昼間でもいいので、少し寝ていただくといいと思います。

──劣等感に関する分析は興味深かったです。劣等感を感じる相手は身近な人ばかりで、劣等感には縄張り争いの側面があると書かれています。人間は常にいろんなものを見比べて理解しているので、比べないことも難しいと書かれています。劣等感や比較癖といかに付き合うことが望ましいと思われますか？

茂木：劣等感は人類にとって身近な感情ですよね。生き物の本能ですから、否定する必要はないと思います。しかし、ここで考えるべきことは、私たちは何を目指して文明をつくっているのか、ということです。おそらく究極的には、人類は全ての人が個性を活かせる世界をつくろうとしているのではないでしょうか。

私は国際会議で何度かビル・ゲイツさんを見かけたことがあります。ぼーっと歩いている姿が印象的で、実際、コミュニケーションはあまり得意ではないそうです。でも、ご存じのようにあれだけの事業を成功させてきた天才です。

彼は、この時代だからこそ億万長者だしヒーローになった。でも、コンピュータやインターネットのない、かつての村社会だったら、あのような成功はなかったかもしれません。むしろ、隅の方で目立たないタイプだったかもしれません。

ひきこもりと先端技術者の働き方は似ている

茂木：コンピュータはコミュニケーションが不得意だけれど、プログラムを書くのが得意な人をスターにします。おそらく人工知能はますますそのような可能性を拡大させるでしょう。

ひきこもりの方々と、最先端の技術者の方々の働き方がすごく似ているという分析があります。人に会わず、自分のサイクルで生活をして、自分の世界に没頭する人たちです。

イーロン・マスクさんのパートナーとして知られるカナダのミュージシャンのグライムスさんは、バンドを組まず、バンクーバーの自宅のアパートに2週間こもって、一人でアルバムをつくり上げてしまう。

音楽制作ソフト「ガレージバンド」などを使うと、バンドを組まなくても、1人でアルバムがつくれる時代です。アメリカのシンガーのビリー・アイリッシュさんも同じタイプで、いわゆるパリピではないのです。

昔のように、皆が同じ基準で評価され、良し悪しを比べられる時代ではなくなってきました。Vチューバ―もそうですよね。顔出ししない人が人気者になる。中学生などと話すとVチューバ―になりたいという人がかなりいます。

同じ基準で人と比べて勝ち負けを考えることが劣等感の前提ですが、そこから解放されて自由になった人が今活躍している。そういう機会がどんどん増えているのです。

茂木 健一郎（もぎ・けんいちろう）

脳科学者

1962年、東京生まれ。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー、慶應義塾大学特別研究教授。東京大学理学部、法学部卒業後、 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て現職。専門は脳科学、認知科学。2005年「脳と仮想」で、第4回小林秀雄賞を受賞。2009年「今、ここ からすべての場所へ」（筑摩書房）で第12回桑原武夫学芸賞を受賞。

長野光（ながの・ひかる）

ビデオジャーナリスト

高校卒業後に渡米、米ラトガーズ大学卒業（専攻は美術）。芸術家のアシスタント、テレビ番組制作会社、日経BPニューヨーク支局記者、市場調査会社などを経て独立。JBpressの動画シリーズ「Straight Talk」リポーター。YouTubeチャンネル「著者が語る」を運営し、本の著者にインタビューしている。

筆者：長野 光,茂木 健一郎