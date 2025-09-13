初代ファービーのパッケージをミニチュアで再現！ガチャ「レトロファービー ミニチュアパッケージコレクション」9月中旬発売
【レトロファービー ミニチュアパッケージコレクション】 9月中旬 発売予定 価格：1回300円
※諸般の事情により、発売当時のパッケージと一部デザインが異なる箇所があります。
ファービー（ホワイト）
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「レトロファービー ミニチュアパッケージコレクション」を9月中旬に発売する。価格は1回300円。
本商品は、1999年にTOMYより発売された玩具「初代Furby（ファービー）」のパッケージをミニチュアで再現したもの。ファービー（ホワイト）、ファービー（ブラック）、ファービー（ブラック＆ホワイト）、ファービー（パープル）、ファービー（ミレニアムバージョン）の全5種がラインナップしている。なお、中身のファービーは印刷で再現されている。本体サイズは高さ40mm。
ファービー（ブラック）
ファービー（ブラック＆ホワイト）
ファービー（パープル）
ファービー（ミレニアムバージョン）
※中身は取り出せません。
(C)2025 Hasbro