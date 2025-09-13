【レトロファービー ミニチュアパッケージコレクション】 9月中旬 発売予定 価格：1回300円

ファービー（ホワイト）

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「レトロファービー ミニチュアパッケージコレクション」を9月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、1999年にTOMYより発売された玩具「初代Furby（ファービー）」のパッケージをミニチュアで再現したもの。ファービー（ホワイト）、ファービー（ブラック）、ファービー（ブラック＆ホワイト）、ファービー（パープル）、ファービー（ミレニアムバージョン）の全5種がラインナップしている。なお、中身のファービーは印刷で再現されている。本体サイズは高さ40mm。

ファービー（ブラック）

ファービー（ブラック＆ホワイト）

ファービー（パープル）

ファービー（ミレニアムバージョン）

※諸般の事情により、発売当時のパッケージと一部デザインが異なる箇所があります。

※中身は取り出せません。

(C)2025 Hasbro