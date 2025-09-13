“ステージ4の末期がん”公表の34歳元芸人、退院を報告 激励コメント続々「ゆっくり休んでくださいね」「ファイト」
元お笑いコンビ・トラッシュスターのツッコミで、現在「マサ越前」名義で、福井県でご当地ヒーローのプロデュースなどを行っている伊藤政臣（34）が12日、自身のXを更新。退院したことを報告した。
【写真】伊藤政臣、退院直前の近影
伊藤は8月29日、自身のXで「昨年12月に手術をした胃癌についてのご報告です。先月から体調が悪化し、検査を受けたところ肝臓への転移が見つかり再発をしてしまいました」「病院での診断結果はステージ4の末期癌でした」と公表。入院することを伝えていた。
11日の投稿では自身の近影とともに「明日で一時、退院。次の入院で検査があり、抗がん剤の結果がわかる。とりあえずそこで癌が小さくなってることが大事。治療に専念して闘います。次の入院日は、誕生日だってさ」と伝えており、きのう12日の投稿で「退院しました。いつも雨。このまましばらく地元にいます」と報告した。
この投稿に「ゆっくり休んでくださいね！」「退院おめでとうございます！！」「おかえりなさい 無理せず、しっかり回復につとめてください ファイト」など激励のコメントが続々寄せられている。
