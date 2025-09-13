兵馬俑坑などの遺跡で有名な始皇帝も、一生涯、後宮問題に振り回された人物の一人だ（写真：PantherMedia/イメージマート）

小都市並みの規模を持つ巨大な密室、後宮。イスラム文化圏のハレムなどと違い、中国的な後宮は、中国の歴代王朝にしか存在しない。そして王朝の永続のために、その制度は改良され続けた。後宮を舞台としたアニメ『薬屋のひとりごと』が人気を博すなど、さまざまな作品でも描かれてきた。3000年以上も存続した後宮は、中華帝国の本質を映し出す国家システムだ。中国史に詳しい明治大学の加藤徹教授は、新著『後宮 殷から唐・五代十国まで』で、その後宮を軸にした中国史に迫った。

（＊）本稿は『後宮 殷から唐・五代十国まで』（加藤徹著、角川新書）の一部を抜粋・再編集したものです。

始皇帝も後宮で悩んだ

始皇帝は有能で精力的な君主だった。天下の文字や貨幣、度量衡その他の規格を統一した。万里の長城の拡充や、阿房宮（あぼうきゅう）と始皇陵の造成、「世界最古の高速道路」とも呼ばれる「直道」の建設など、史上空前の土木事業を行った。

だが、民は労役で疲れ、旧敵国民は始皇帝を恨んでいた。始皇帝の死後、天下は群雄割拠の騒乱状態となる。紀元前206年、秦帝国はわずか15年で滅亡した。

始皇帝は一生を後宮にふりまわされた。

始皇帝の曾祖父・昭襄王（しょうじょうおう、在位、前306年─前251年）は、死後に「昭襄」という諡号（しごう）を贈られた有能な王だった。「昭」は頭がよく徳がある君主、「襄」は戦功を挙げた君主への諡（おくりな）である。昭襄王は一時期「西帝（せいてい）」を自称した。始皇帝が「帝」号にこだわった一因は、曾祖父への尊敬にあったのかもしれない。

昭襄王の息子である安国君（あんこくくん、後の孝文王）は、政治家としては凡庸だったが、後宮でせっせと「公子」すなわち跡継ぎ候補の男子を20人くらいも作った。ただ、後妻で正妻である華陽夫人とのあいだには、世継ぎは生まれなかった。

ちなみに、秦王の後宮の后妃のランキングは、次の8階級であった。

王后、夫人、美人、良人、八子、七子、長使、少使

王の正妻は「后」だが、安国君は一介の王子なので、その正妻は「夫人」である。

戦国時代、各国の君主は友好関係の保証として、自分の子を人質として相手国に送った。子供時代の徳川家康が、駿府の今川義元に人質に取られたのと同様だ。

孝文王の側室の夏姫（陳の霊公と関係をもった夏姫とは別人）は、すでに寵愛を失っていた。夏姫が産んだ公子「異人」は、跡継ぎになる可能性が最も低い、いわばスペアだったのだ。

孝文王は、異人を、秦と敵対する趙の国に人質として送った。趙との関係が悪化して戦争になれば、人質は殺されるかもしれない。孝文王はそれを承知で、死んでも惜しくないスペアの息子を、敵対国へ人質として送った。

後宮の女性が受ける寵愛の度合いは、息子にもこれほど影響するのだ。

領土拡張のため外国君主と肉体関係を結び、そして謀殺

ここで、昭襄王の実母で、始皇帝が生まれる6年前まで生きていた宣太后（せんたいこう、？─前265年）について触れておこう。彼女は、秦の第26代の君主・恵文王（けいぶんおう）の側室で、先祖は楚の国の人だった。後宮での地位は「八子」で、それほど高くなかった。

第27代・武王は、力自慢だった。武将と重い鼎を持ち上げる力比べをして、脛骨を折って死んだ。武王には子がなかったので、人質として燕の国に送られていた異母弟が秦に戻り、王位についた。第28代・昭襄王である。彼の実母は宣太后と号し、弟（昭襄王の叔父）とともに政治の実権を握った。

男尊女卑の気風があった昔の中国では、女性は人前で政務を執るべきではないとされたものの、例外もあった。君主が幼い場合、母親や祖母が後見人として政務を執ることがあった。これを「垂簾（すいれん）聴政」（すだれを垂らしてまつりごとを聴く）と言う。

高貴な身分の女性は、男性の前に姿をさらすべきではない、と考えられていたため、すだれごしに臣下を相手に政務を執ったのだ。なお「垂簾」は言葉のあやで、実際は臣下からの目隠しに屛風やカーテンを使ったり、あるいはそのような目隠しを略す場合もあった。

垂簾聴政を行った皇后は、前漢の呂后（りょこう）も、唐の武則天も、清の西太后も「悪女」という風評をつけられがちである。垂簾聴政の先例を作った宣太后についても、『史記』匈奴列伝は奇怪な醜聞を載せる。

秦の昭王（しょうおう、昭襄王）のとき、宣太后は、義渠（ぎきょ、オルドス地方にあった国）の戎王（じゅうおう、異民族の王）と乱倫な関係になり、二子を産んだ。彼女は義渠の戎王をだまして甘泉宮で殺し、軍隊を送って義渠を攻め滅ぼした。こうして秦は隴西（ろうせい）、北地、上郡の広大な領土を併合し、長城を築いて胡族（こぞく）を防いだ──。

いくら国の領土拡張のためとはいえ、外国の君主と肉体関係をもち、子までなして相手を油断させたうえで謀殺するとは。信じがたい悪女ぶりだが、司馬遷は史実として記している。この話は中国では有名で、近年のテレビドラマでも描かれている。

「奇貨居くべし」と若き日の始皇帝のパトロンに

話を、昭襄王の孫で始皇帝の父親である異人に戻す。

反秦感情が強い趙の都に人質として送られた異人は、趙から冷遇され、不自由な生活を送った。それに目をつけたのが、商人として各国を渡り歩いてきた呂不韋（りょふい、？─前235年）である。

「奇貨居くべし」（めずらしい品物だ。手元に置いておこう）

彼はそう言い、異人のパトロンとなり、彼が将来、秦の王になれるよう大金を使って裏工作を行った。彼は、華陽夫人の姉を通じて吹き込んだ。

「美貌をもって人につかえる人は、美貌が衰えると愛もかげってしまう、と申します。いまはご寵愛をお受けでも、お子様がいないと、やはり将来がご心配でしょう。そこでご提案があります。趙に人質に出されている異人さまは、賢いかたです。異人さまを養子になさってはいかがでしょう。遠い将来、異人さまが秦の王位を継げば、あなたさまも王の嫡母となり、ずっとご安泰です」

華陽夫人はこの話に飛びついた。安国君は華陽夫人に夢中だったので、彼女の言うとおりにした。華陽夫人は楚の国の出身だったので、異人は「子楚（しそ）」と改名し、養子となり、あわせて安国君の世継ぎに指名される。

前251年、昭襄王が、在位55年で死去した。昭襄王の太子の安国君が孝文王となったが、わずか1年で死去。前250年、子楚が王位を継いだ（荘襄王＝そうじょうおう）。

荘襄王の嫡母である華陽夫人は華陽太后に、生母である夏姫は夏太后となり、安定した幸福な晩年を送ることができた。外国の商人から出世した呂不韋は、秦の「相国」（後世「丞相」と呼ばれる、首相にあたる大臣）となり、絶大な権力を得る。

荘襄王は、前247年に35歳の若さで死去。人質時代の趙の国で生まれた、わずか13歳の息子が王位を継承した。これが後の始皇帝である。

後宮の権力争いの結果、王位を継承した始皇帝。状況次第では王位を継承することもなかったかもしれない（写真：アフロ）

歴史に「もし」は愚かしいが、もし往年の華陽夫人に男子が生まれていたら、始皇帝が歴史の表舞台に出る幕はなかったのだ。後宮での寵愛とか妊娠の有無は、歴史にも大きく影響しているのである。

