【1/24 Honda プレリュード (BF1)】 9月13日 発売 価格：4,840円

タミヤは、プラモデル「1/24 Honda プレリュード (BF1)」を9月13日に発売する。価格は4,840円。

本商品は、2025年9月に発売されたHonda「プレリュード (BF1)」を1/24スケールでプラモデル化したもの。ワイド＆ローの伸びやかなスタイルがリアルに再現されている。

水平基調のインパネや大型液晶メーターを装備した室内をはじめ、シャーシ裏面や足まわりも立体感あふれる仕上がりで、実車純正オプションのホンダアクセス製テールゲートスポイラーを装着したリヤゲートは開閉可能となっている。

リヤシートは可倒式で、スーツケースやゴルフバッグなどのアクセサリーパーツも用意されている。リヤシートを倒せば3つすべてをラゲッジスペースに収められる。

また、室内のメーターパネルなどのスライドマークに加え、エンブレムなどの金属製インレットマークや透明パーツ用マスクシールが付属している。

ヘッドライトは組み立て時にクリヤーパーツ接着面が濁らないパーツ構成

無塗装で組み立てた状態

バケットタイプの運転席・助手席はネイビーの座面とオフホワイトの背面で分割

完成後もリヤハッチを開いてシートの展開/格納が楽しめる

リヤハッチはヒンジによる開閉式。ダンパー部品をリヤゲートの穴に差し込めばオープン状態でのディスプレイも可能

(C)TAMIYA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.

※発売日は流通により前後する場合があります。