「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

部下にストレスを与える「上司の発言」

職場での何気ない一言が、実は相手に強いストレスを与えていることがあります。

その代表例が、

「仕事楽しい？」

「俺、間違ってないよね？」

一見、フランクで気軽な質問に見えますが、これらは職場で嫌われる“超・NGフレーズ”です。

忖度を求める質問は相手を追い詰める

「仕事楽しい？」と聞かれた部下は、どう答えるでしょうか。本音では「正直つらいです」と思っていたとしても、「はい、楽しいです」と言うしかありませんよね。

同じように、「俺、間違ってないよね？」と上司から聞かれれば、「はい、大丈夫です」と返す以外の選択肢はほぼなくなります。

部下の立場に立って考えてみましょう。もし、「仕事は楽しくないです」「あなたは間違ってます」のように答えてしまうと、自分の立場や評価に影響する可能性がありますよね。

この瞬間、会話は自由ではなくなり、答えはあらかじめ決まってしまいます。

会話は成立しているのに、心は通じていない

こうした発言が厄介なのは、一見すると会話が噛み合っているように見えることです。

・上司：「仕事、楽しい？」

・部下：「はい、楽しいです！」

言葉のやりとりは成立していますが、これは本音ではなく「上司に合わせた答え」にすぎません。

こうして、表面的には会話が進んでいるのに、心はまったく通じていない――これが「会話のねじれ」です。

信頼関係はこうして壊れていく

「忖度を求める発言」が繰り返されると、部下は「この上司には本当のことを話さないほうがいい」と感じるようになります。報告や相談も減り、チーム内の情報共有にズレが生じ、やがて信頼関係そのものが崩れてしまうのです。

よい人間関係の基本には、よいコミュニケーションがあります。そして何より、よいコミュニケーションの出発点には、良い質問があるのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』に関する書き下ろしです）