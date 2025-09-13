ドジャースの獲得候補に“タフネス左腕”が浮上!?　故障者続出の投手陣強化に「ワークホースは重要なピースとなり得る」米識者が予想

バルデスの獲得レースにドジャースは参戦するのか(C)Getty Images

今オフのFA市場で注目の1人に挙がる、アストロズのフランバー・バルデス。5年連続二桁勝利を記録している31歳左腕をめぐり、米国内ではすでに「争奪戦」を予想する声も上がっている。

【動画】ハッと気づく異例光景 大谷翔平の異能を物語るワンシーンをチェック

米メディア『Sports Illustrated』が現地時間9月11日、今オフのFA目玉選手の移籍先を予想するトピックを配信。その中で同サイトのライター、パトリック・マカヴォイ氏がバルデスに関心を示す球団として、メッツ、ドジャース、ブルージェイズを挙げた。中でも、マカヴォイ氏はドジャースを有力候補に位置付けており、「今年は故障者続出で投手陣が壊滅状態だ。ワールドシリーズ制覇を逃せば、トップクラスの先発投手を獲得する可能性は十分にある」などと見通している。

また、米誌『Newsweek』も公式サイト上でFA移籍特集記事を扱っており、バルデスの去就に関心を寄せる。『Sports Illustrated』での予想に触れながら、「バルデスはここ3シーズン連続でサイ・ヤング賞候補に名前が挙がり、オールスターに2度選出されたほか、2022年にはアストロズとともにワールドシリーズ優勝を経験している」とこれまでのメジャーキャリアを紹介。

その上で、「オフシーズンに積極的に資金を投じ、投手陣を厚くしようとするドジャースにとって、特に近年の先発陣の故障続きの状況を考えれば、バルデスのような先発投手を獲得することは、この冬の最大の補強になる可能性がある」として、ドジャース入りについての見解を示している。