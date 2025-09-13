早田ひな「少しずつ道が見えてきてる気もする」　世界ランク2位に逆転負けも前向き「毎日ちょっとずつですが頑張ります」

世界2位の王曼碰に惜敗した早田ひな(C)Getty Images

卓球の国際大会「WTTチャンピオンズマカオ」は現地時間9月12日に女子シングルス2回戦が行われ、早田ひな（世界ランク13位）は、日本勢に対して6年間無敗の王曼碰（同2位・中国）にフルセットの末、惜敗した。

早田は過去3戦全敗の難敵相手に、第1ゲームを5−7の2点ビハインドから怒涛の6連続ポイントで奪取。第2ゲームは取り返されたが、第3ゲームは中盤の4連続ポイントで逆転し、11-9。初勝利まで、あと1ゲームとした。

しかし、第4ゲームを6-11で落とすと、最終第5ゲームは5-5の競り合いから突き放され、最後はバックハンドを、際どいコースに決められて力尽きた。ベスト16敗退。不安を抱える左手はテーピングが巻かれていたが、その中でも手応えは深めたようだ。

試合後に自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに「応援ありがとうございました 少しずつ道が見えてきてる気もするので 毎日ちょっとずつですが頑張ります」と書き込んだ。