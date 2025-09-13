資産2900万円「リーマンショック後に不動産の買い増しをしておけば」66歳男性の後悔と不満
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、埼玉県在住66歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：埼玉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の預貯金：900万円、リスク資産：2000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金466カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万8000円
老齢厚生年金（厚生年金）：12万7000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金7万3000円
「まだ年金の元が取れていない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「まだ払った年金保険料の元が取れていないため、どちらとも言えません」と語っています。
ひと月の支出は約「26万〜28万円」。年金だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
「家賃収入が月30万円ある」現在は仕事をしていないものの、「家賃収入が月に30万円」あり、年金で足りない支出を賄っているそう。
また年金生活の自由な時間を利用して「閑散期に割安旅行に行く」とあり、節約しながら快適な旅を楽しんでいる様子です。
「不動産の買い増しをすればよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「もっと不動産の買い増しをしておけばよかった。特にリーマンショック後の物件価格が下がった時」が買い時だったと後悔を口にします。
今後気掛かりなことについては「会社で負担した年金保険料分を考えた場合、元が取れるか疑問」とあり、現在の年金制度には不満がある様子。
一方で前述の旅行にくわえ、「平日のゴルフやランチが楽しみ」と投稿者。混雑を避けてゆったりと過ごせるのは老後の特権だと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)