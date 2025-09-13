始皇帝の生母である趙姫も、夫の死後、にせの宦官と内縁関係となり、子までもうけた（写真：アフロ）

小都市並みの規模を持つ巨大な密室、後宮。イスラム文化圏のハレムなどと違い、中国的な後宮は、中国の歴代王朝にしか存在しない。そして王朝の永続のために、その制度は改良され続けた。後宮を舞台としたアニメ『薬屋のひとりごと』が人気を博すなど、さまざまな作品でも描かれてきた。3000年以上も存続した後宮は、中華帝国の本質を映し出す国家システムだ。中国史に詳しい明治大学の加藤徹教授は、新著『後宮 殷から唐・五代十国まで』で、その後宮を軸にした中国史に迫った。

（＊）本稿は『後宮 殷から唐・五代十国まで』（加藤徹著、角川新書）の一部を抜粋・再編集したものです。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

情夫の始まり

前漢の武帝の時代は、後宮も含め、古典的な中国のイメージがさまざまな分野で確立した画期的な時代だった。

女性権力者が公然と情夫すなわち男妾（おとこめかけ。だんしょう）をもったのも、武帝の時代が最初である。

男尊女卑の気風が強かった昔の中国では、男性の権力者は、子孫を増やして宗族の永続と繁栄をはかるという口実に便乗して、側室や愛人を囲った。

数は少ないが、女性の権力者で男性の愛人や情夫をもつ者もいた。

始皇帝の生母である趙姫（ちょうき）は、夫の死後、にせの宦官である嫪毐（ろうあい）と内縁関係となり、子までもうけた。これは非公然の男妾であり、発覚後は嫪毐も子供も殺されている。

前漢の呂太后はすさまじい権力者だったが、夫の死後、情夫を囲った形跡はない。

中国史上、女性権力者が公然と愛人をもった最初の例は、武帝の父親の同母姉、すなわち武帝の伯母である館陶長公主こと劉嫖（りゅうひょう）である。「嫖」という漢字には、軽い、すばやい、という良い意味の他に、淫ら、買春するなど、悪い意味もある。

劉嫖はその名のとおり、頭が良く、かつ淫らな女性だった。武帝は劉嫖のおかげで皇太子になれたという経緯もあり、生涯、劉嫖には頭があがらなかった。

武帝は劉嫖を「竇太主」と呼んで尊んだ。武帝の父・景帝と劉嫖の生母である竇太后の姓から、そう呼んだのである。後世の記述において、劉嫖は、館陶長公主、竇太主、竇長公主などさまざまな名前で呼ばれる。

劉嫖の夫は、文帝の女婿で堂邑（どうゆう）侯に封ぜられた陳午である。陳午の生年は不明だが、前129年に亡くなる。

劉嫖は夫と死別したとき、すでに60代だった（『漢書』東方朔伝では「年五十余」すなわち50歳代とするが、劉嫖は、前188年生まれの景帝の姉なので、60歳代が正しい）。彼女は、孫ほども年が離れた董偃（とうえん）という美少年を、公然と愛人とした。

「私が母親になって育ててあげる」と愛人飼育

もともと董偃は13歳のときから、宝石売りの母親とともに劉嫖の屋敷に出入りしていた。劉嫖は、左右の者が「美少年ですよ」と言うので会ってみると、そのとおりだった。彼女は「私が母親になって育ててあげる」と言い、董偃を引き取る。愛人飼育である。

劉嫖は董偃に、実技の学習や読書などの教育を受けさせ、董偃が18歳になると冠礼（成人になる儀式）を行った。董偃は、劉嫖が外出するときは御者をつとめ、屋敷にもどると奥勤めをした。

董偃はおだやかでやさしい人物だった。劉嫖がバックにいることもあり、都の貴顕は尊んで「董君」と呼んだ。武帝は婉曲に「主人翁」（ご主人さま）と呼び、このため後世の中国では、「主人翁」は情夫の異称の一つになった。

劉嫖は、庶民出身の董偃がセレブと社交するため、金銭を湯水のように使わせた。彼女は屋敷の会計を担当する役人に言った。「董君が使うお金が、一日あたり黄金百斤、銭百万、絹千匹までなら、私に報告する必要はない」。黄金百斤は今の日本円で約4億円にあたる。

その後、董偃は30歳で亡くなった。数年後、劉嫖も死去。彼女は遺言で、董偃を自分といっしょに覇陵（漢の帝陵の一つ）の地に合葬させた。

当時の礼制や道徳から見て、劉嫖の行為は褒められたものではなかった。武帝に仕えた東方朔は、武帝の前で、劉嫖と董偃の関係の破廉恥ぶりを糾弾している。それでも、趙姫と嫪毐のケースと違い、劉嫖と董偃は破滅することなく終わりを全うした。

さすがの劉嫖も、夫の生前は愛人を公然化しなかった。また、生理的な年齢も理由だったろうが、董偃とのあいだに子供をもうけることもなく、死後も合葬を願うなど最後まで純愛を貫いた。女性権力者が公然と愛人をもつ先例を開いた点で、劉嫖は中国史上、無視できぬ人物である。

事欠かない女性権力者の「逆ハーレム」

劉嫖の愛人は一人だけだったが、その後の歴史では、複数の男妾を同時に囲う「逆ハーレム」をもった女性権力者もあらわれた。

逆ハーレムは歴史用語ではなく、俗語である。サブカルチャーの世界では「逆ハー」とも略す。現代の女性向けのゲームや漫画、アニメでよく見られる設定である。現代中国語では「逆後宮」と言う。これは日本語の「逆ハーレム」の直訳である。

昔の中国に「逆後宮」という言葉はなかったが、それに近いものは、ときどき存在した。宗族インフラ製造工場という国家の一部として運営された後宮と違い、逆後宮は女性権力者一代限りのプライベートな空間で、隠微で小規模だった。

公然と逆後宮を構えた最初の例は、南朝の宋（420年─479年）の山陰公主こと劉楚玉（りゅうそぎょく）である。彼女は、名門の家柄である何戢（かしゅう、446年─482年）と結婚した。464年、父の孝武帝（ぶこうてい）が死に、弟の劉子業（りゅうしぎょう、前廃帝。449年─466年）が数え16歳で第5代の皇帝になった。

『宋書』本紀第七・前廃帝の記述によると、山陰公主はあまりにも「淫恣（いんし）」だった。あるとき、皇帝となった弟に抗議した。

「わたくしと陛下は、男女の違いはあれど、同じお父様の子です。陛下の後宮の美女は万の数、わたくしは駙馬（ふば、天子や貴人の婿のこと）がひとりだけ。こんな不公平って、ありますか」

皇帝は姉のために30人の「面首」を左右の近侍として置いてやった。「面首」は当時の中国語でイケメンの意であり、この故事にちなみ、後世の漢文では男妾を「面首」と表現する。

また皇帝は、姉の封爵を会稽（かいけい）郡長公主に進め、湯沐邑（とうもくゆう、女子皇族のための税収用の領地）2000戸、彼女の専用の鼓吹楽団、「班剣」の武士20人なども与えた。

劉楚玉は、30人の美男子でも満足できなかった。当時の朝廷の官員のうち、吏部郎（りほうろう）の褚淵（ちょえん）は美男子で、劉楚玉は皇帝である兄におねだりして、褚淵を自分のおつきにしてもらう。褚淵はまじめな男で、劉楚玉に毎夜関係を迫られても断り続けた。10日後、やっと放免された。

劉子業は暴君で、皇帝となってからわずか1年半で、クーデターで殺される。まだ17歳だった。死後、皇帝号を剝奪され「廃帝」扱いになった。南朝の宋では第7代皇帝も廃帝となったので、第5代を「前廃帝」、第七代を「後廃帝」と呼ぶ。

劉楚玉は自尽を強要された。彼女の享年は不明だが、形式上の夫である何戢の生年から推算して、数え20歳にならぬうちに死亡した可能性が高い。彼女は現代の女子高校生くらいの年齢で、逆ハーレムを構えたわけだ。

はるか後年、何戢の娘の何婧英（かせいえい）は、南朝の斉の廃帝・蕭昭業（しょうしょうぎょう）の皇后になった。何婧英の生母は宋氏という女性だったが、何婧英は父の正妻だった劉楚玉を嫡母として高昌県都郷君（こうしょうけんときょうくん）に追尊し、自身も劉楚玉と同等以上の淫蕩ぶりを発揮したが、それはまた別の物語である。

この他にも、後宮の宦官や仏僧と不適切な関係にふけった北斉の武成帝（ぶせいてい）の胡皇后（ここうごう、胡太后。6世紀）や、夫の死後、次々と愛人をもった唐の武則天（則天武后）など、女性権力者による公然・非公然の「逆ハーレム」の事例には事欠かない。ただし、全体的に見れば、逆ハーレムはあくまで裏の存在だった。

唐の時代の武則天も、夫の死後、次々と愛人をもったことで有名だ（写真：TopFoto/アフロ）

男の天子の後宮は、先祖のために子孫を増やすという儒教的な大義名分があった。淫欲の結果生まれた子が、成長して名君となり、親の不名誉をすすぐ可能性もある。それにくらべると、逆ハーレムから次の天子候補が生まれる可能性は、儒教社会の建前から言ってゼロであった。

女性権力者の本人も、それなりに外聞や体面を気にしていたこともあり、逆ハーレムが表の後宮のような恒久的組織になることはなかったのだ。

『』（加藤徹著、角川新書）

【ほかの回を読む】

◎「美女は人間兵器」、女性を使ってライバル国を内部から崩壊させてきた中国伝統の策略

◎秦の始皇帝も「後宮問題」に一生ふりまわされた 人気漫画『キングダム』の呂不韋はどう「相国」に上り詰めたのか

筆者：加藤 徹