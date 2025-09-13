シンガー・ソングライターの角松敏生のプロジェクト「ＶＯＣＡＬＡＮＤ」や、作曲家の林哲司氏のプロジェクト「ＧＲＵＮＩＯＮ」などに起用されてきたボーカリストの吉田朋代や、杉山清貴＆オメガトライブのギタリスト・吉田健太らが新バンド「ＳＵＮＳＥＴ ＧＲＯＯＶＥ」を結成し、７曲収録のデビューアルバム「Ａｈａ！ Ｍｏｍｅｎｔ」を１１月５日にリリースすることが１２日、分かった。１２月５日には東京・目黒ブルースアレイジャパンでライブを行う。

「ＳＵＮＳＥＴ ＧＲＯＯＶＥ」の母体は、吉田健太を中心に結成されたＡＯＲカバーバンド「東京サンセットボーイズ」。同バンドにはソロでも活躍してきた吉田朋代、クレイジーケンバンドやオメガのドラマー・廣石恵一さん（今年死去）、ＭＥＮ’Ｓ ５の鍵盤奏者・大久保治信（盆帆与四）らが参加。休止期間を経て、吉田健太と吉田朋代を中心に「ＳＵＮＳＥＴ ＧＲＯＯＶＥ」として復活した。

バンドのメンバーは吉田知代、吉田健太、むらかみけいじゅ（ボーカル）、ＧＡＡＡ（ドラムス）、中村雅雄（ベース）、オオタコウイチ（キーボード）。サポートで大久保とＪｕｎｙ−ａ（サックス）が参加した。

今年デビュー３１周年の吉田朋代は「気がつけばこんなに素晴らしいメンバーがいて、幸せと希望しかない今があります」と喜び、「いつもご機嫌なこの雰囲気がそのままＳＵＮＳＥＴ ＧＲＯＯＶＥのサウンドになっているんだと思います」とコメント。吉田健太は「５０代以降の大人には懐かしく、洋楽志向の若い世代にはメロディアスであり、ダンサブルでＧｒｏｏｖｙサウンドは新鮮に聴こえるだろう！！」と自信を見せている。

リリースにあたり、シティ・ポップのレジェンド、林哲司氏と杉山清貴がコメントを寄せた。

ＳＵＮＳＥＴ ＧＲＯＯＶＥのメンバーが「何らかしら時間を共にしたメンバーばかり」という林氏は「ソウル、ファンキー、Ｒ＆Ｂ、ＡＯＲ、はたまたドメスティックな歌謡ＰＯＰなど、変幻自在な作品で彩られていた。それは７０〜８０年代の洋楽のシャワーを浴びた若者たちが、青春を再現するが如く、懐かしみ楽しみながら音楽している様子がうかがえ好感だった。Ｓｕｎｓｅｔ Ｇｒｏｏｖｅ−いえいえ、たそがれグルーヴなどとは言えないはじけたグルーヴだ！」と称賛。

杉山は「なるほど！そういうことか！音楽は自由で楽しいものなんだ。自分たちが好きな音やリズムや言葉を集めて自由に作り上げられたソウルなアルバムって感じです！」と述べている。