ビーコン式で解く！　TOEIC(R) の文法・語彙難問ドリル　 -- 数量問題【ラジオビジネス英語】

TOEIC® L&RテストのPart 5では、4択の穴埋め問題形式で文法や語彙の知識が問われます。ハイスコアを獲得するには、上級者の苦手なポイントに的を絞った難問対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、ハイスコアを達成させましょう。



今回取り上げるのは、選択肢にmanyやmuch のような数や量を示す形容詞が並ぶ数量問題。文構造を正確に把握した上で、空所に修飾される名詞は可算なのか不可算なのか、また可算名詞であれば単数形なのか複数形なのかを見極めることがポイントです。選択肢に並ぶ紛らわしい副詞や代名詞にも注意しましょう。





数量問題

次の英文の空所に入る最も適切なものを(A)～(D) から1つ選びましょう。

※英文の訳と解答解説は、問題3の後に掲載しています。

1. ------- research shows that good communication is essential for

team building in an organization.



(A) Almost

(B) Another

(C) Both

(D) Most



2. Given their strict production process, it is natural that Noa Craft

Manufacturing has received very ------- complaints about their

products.



(A) each

(B) all

(C) few

(D) little



3. The head of the HR department decided to hire Mr. Watanabe

instead of ------- candidate due to his experience in the field.



(A) more

(B) the other

(C) a few

(D) many



英文の訳と解答解説

1. 正解（D）

ほとんどの研究では、良いコミュニケーションが組織におけるチームビルディングに不可欠であることが示されています。

解説 空所の直後にあるresearch「研究」は不可算名詞である。選択肢のうち、不可算名詞を修飾できるものは(D)「ほとんどの」のみ。空所に(D)を入れると、Most research shows that ～で「ほとんどの研究では、～であることが示されている」という意味になる。「良いコミュニケーションが組織におけるチームビルディングに不可欠だ」と一般的な理論を述べる文となり、文意が通るので、(D)が正解。

(A)「ほとんど」は副詞。(B)「別の」は可算名詞の単数形を修飾するときに使う。(C)「両方の」は可算名詞の複数形を修飾するときに使う。











2. 正解（C）

厳しい生産工程を考慮すると、Noa Craft 製造が商品に関するクレームをほとんど受けないのは当慮すると、Noa Craft 製造が商品に関するクレームをほとんど受けないのは当然のことです。

解説 空所はvery ------- complaintsのかたまりで他動詞receive「～を受け取る」の目的語となっており、空所の前には副詞のvery、後ろにはcomplaintsという可算名詞の複数形がある。(C)は、very fewで「（数が）ほとんどない」という表現になり、可算名詞の複数形を修飾する。空所に(C)を入れると、「厳しい生産工程」を理由に、「Noa Craft製造が商品に関するクレームをほとんど受けないのは当然だ」と述べる文となり、文意が通る。よって、(C)が正解。

(D)のvery little「（量が）ほとんどない」は不可算名詞に対して使う。(B)「すべての」は可算名詞の複数形を修飾できるが、veryとうまく結び付かず、文意も通らない。(A)「それぞれの」は可算名詞の単数形を修飾する。







3. 正解（B）

その分野におけるワタナベさんの経験により、人事部長はもう1人の候補者ではなく彼を雇うことに決めました。

解説 まず、空所の直後にある名詞に注目。candidate「候補者」は可算名詞の単数形である。次に、空所が含まれる動詞句に注目する。hire Mr. Watanabe instead of ------- candidateで「-------候補者ではなくワタナベさんを雇う」の意味。instead of ～「～の代わりに」という表現があることから、2人の候補者を比較していることがわかる。よって、可算名詞の単数形を修飾し、なおかつ2つの比較を表すことができる(B)「もう一方の」が正解。

(A)は「より多くの」、(C)は「少しの」、(D)は「多くの」の意味で、どれも可算名詞の複数形を修飾する。



TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).

This website is not endorsed or approved by ETS.

※L&R means LISTENING and READING.



Media Beacon (メディアビーコン)

1999年創業。語学に特化した教材制作会社。TOEIC®、英検®、TOEFL®をはじめとする英語の資格試験から、子供英語、中学・高校英語、英会話、ビジネス英語まで、英語教材全般の執筆・制作を幅広く行う。著書に『TOEIC® L&R TEST ハイスコア獲得最強英単語』（ベレ出版）、『TOEIC® L＆R TEST Part5＆6の鬼退治』（Gakken）などがある。YouTube「ビーコン イングリッシュ チャンネル」・公式LINEにて、英語学習に役立つ情報を配信中。

■「NHKテキスト ラジオビジネス英語 2025年10月号」より

■文 Media Beacon