女子ゴルファーのアン・シネ、“超ぴったり”ウェアが弾けそうな美貌炸裂！「相変わらず綺麗」【PHOTO】

日本でも活動した韓国女子ゴルファー、アン・シネのゴルフウェア姿が話題だ。

【写真】アン・シネ、“超ぴったり”ゴルフウェア姿

アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新。

「セヨンモビリティ・ポルシェ・チャンピオンシップでの一日？と書きましょうか？ああわからない…可愛い服を着てセルフィ―が撮れて、残したかったんです」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、韓国のとあるゴルフ場でラウンドを回るアン・シネが写っている。黒のサンバイザーに白の長袖トップス、黒のミニスカートを組み合わせたモノクロのコーディネートで、上からのアングルで自撮りをしたり、同僚ゴルファーとのツーショットを撮ったりしている。

モデルさながらの整ったビジュアルはさることながら、何より目が行くのは圧巻の美スタイル。タイト目なトップスからあらわになったメリハリあるボリューム感で、多くのファンの視線を奪っていた。

投稿を目にしたファンからは、「可愛い！」「女神様…」「なぜこんなに美しいんですか？」「相変わらず綺麗ですね」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・シネInstagram）

なお、アン・シネは8月5日に化粧品ブランド「MERBEI（メルベイ）」をローンチ。17年間プロゴルファーとして活動した自身の経験を活かし、CEOとして直接開発に携わり、現在までにエッセンス、セラム、クリーム、サンスクリーン、フォームクレンザーを販売している。

◇アン・シネ プロフィール

1990年12月18日生まれ。韓国・ソウル特別市出身。身長165cm。小学3年生のときにニュージーランドに留学し、現地でゴルフの実力を磨いた。2008年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を成し遂げた。2017年の日本女子ツアー参戦時にはその美貌とプロポーションで一躍注目を集め、2018年にはゴルファーとしては異例の写真集も発売。2024年9月22日、日本ツアー「第51回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」最終ラウンド終了後に現役引退を宣言した。