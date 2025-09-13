【ポケモンカード】【Switch2】中国人「転売ヤー」が「メルカリは滅んでほしい」と語る「意外な理由」

マクドナルドの「ハッピーセット騒動」によって再燃した「転売問題」。そもそもなぜ、転売ヤーは限定グッズを大量購入できるのか。企業やフリマアプリに問題点はないのか。

今回、「現代ビジネス」では現役の転売ヤーたちに取材。課題と対策を探った。話を聞いたのは、下記の３名だ。

M氏（45歳）：日本人個人転売ヤー。上場企業に勤務しながら、副業として話題の商品を大量転売している。昨年の転売収益は1000万円に達し、本業の収入を超えた

L氏（38歳）：中国系転売組織の女性幹部。個人転売ヤーからポケモンカードや限定グッズを買い取り、中国に輸送してネット販売。組織の昨年度の純利益は4億円

K氏（51歳）：日本人「せどらー」。日本の中古市場で商品を発掘し、海外のフリマサイトで売却する「せどり」が専業。「転売ヤーとは一緒にされたくない」が口癖

転売ヤーが減れば転売ヤーが笑う

編集部 転売の温床であるとして、フリマアプリをはじめとしたCtoC（個人間取引）プラットフォーマーの責任を問う声も上がり始めています。

M氏：フリマアプリは本当に汚い。こっちが1％でも利鞘を広げようと汗水たらして購入しているのに、取引場所を提供するだけで10％の手数料をピンハネするわけですからね。かといって、フリマアプリがなくなったら、我々が商売できないのも確かですが。

L氏：フリマアプリ批判は、もっと盛り上がってほしい（笑）。我々は全部中国に流すから、日本のフリマアプリがどうなろうと影響はない。むしろ日本の転売ヤーが減れば、私たちに流れる商材が増える。

K氏：フリマアプリから転売ヤーを締め出したら転売問題が片付くという考え方は暴論ですよね。たとえば、今年6月に発売された超人気ゲーム機「Switch2」では、任天堂がメルカリやヤフオク、楽天ラクマなどに転売防止を要請して合意を取り付けた。

ただ、各プラットフォームでの実際の運用には温度差がありました。ヤフオクではSwitch2の出品がほぼなかった反面、メルカリには多数出品されて定価の1.5倍前後で売られていた。

L氏：楽天市場やヤフーショッピング上では、Switch2の発売日以前から、倍以上の価格をつけて予約販売している店舗があった。しかし、メルカリでの相場がそれ以下だったことから、それらの店舗ではほとんど売れなかったはずです。仮にメルカリでもSwitch2の出品が完全排除されていたら、ネットショップや実店舗などで高額転売が行われていたかもしれない。

M氏：フリマアプリは良くも悪くも転売ヤー間で価格競争があるため、需要と供給が一致する「均衡価格」で取引が行われている。'90年代のエアマックス転売全盛期には、まだCtoCサービスが普及していなかったため、少数の転売ヤー集団がカルテルを組んで価格を釣り上げたという事実もたしかにあります。

いちばん怖いのは中国政府

編集部 では最後に……皆さんにお聞きするのは変な話ですが、どうすれば転売問題は解決するのでしょうか？

M氏：ビジネスの世界では、シェア拡大戦略やレピュテーションリスク（企業に関する否定的な評判が広まること）回避のために、定価は低く設定されることが多いですよね。値上げに慎重な日本の企業は特にそうです。一方、転売市場では均衡価格で取引が成立するので、安価で買って転売すれば利鞘が取れる。

裏を返せば、需要が供給を大幅に上回るような商品に関しては、企業がガンガン値上げして「欲しくてお金を払える人」が買えるようになれば、我々の出る幕はなくなるのかもしれません。

K氏：転売ヤー撲滅という観点では、限定販売や品薄商法、コラボ商品を極力なくしていくべきだと思います。もちろん、人が持っていないレアな商品が欲しいというのがファンの性。しかしファンであればこそ、販売時点からレアなものに手を伸ばすのではなく、中古のカメラやレコードのように時間をかけて希少価値が出るのを待つべきではないでしょうか。

L氏：日本で買い付けて中国市場で売っている立場からすると、いちばん怖いのは中国政府ですよ。たとえば、輸入される転売品に対する関税が強化されれば、その分、利鞘は減る。そうすれば、一気に転売ヤーも減るでしょう。

K氏：転売ヤーを生かすも殺すも、中国政府次第なんですね……。

L氏：そもそも論ですが、ディズニーやサンリオなど、今は日本限定で売られているキャラクターグッズが中国で正規販売されるようになれば、私たちの出る幕はなくなる。だから、メーカーが中国でも販売を始めればいい。

ただ、実際は版権の問題もあって、なかなかそうはならないと思います。まだしばらくは、日本は私たちにとって「宝島」のままですよ。

「週刊現代」2025年09月15日号より

