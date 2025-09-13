「保育園は潰れない」は幻想…「経営を語らない園長」が招く”大倒産時代”に向けて保護者がすべきこと

保育園に子どもを預ける保護者にとって、園は「安心して預けられる当たり前の場所」に見えるかもしれない。しかしその背後で、業界全体は静かに揺らぎ始めている。少子化と労働人口減少という大きな流れの中で、人材確保はますます困難になっていく現状がある。

だからこそ本来なら、保育園は経営の工夫や持続可能性への備えを強めなければならないはずだ。ところが現実には、経営努力を避け、責任を行政に委ねる文化が根強く残っているのが実情だ。この「経営への無関心」こそが、今まさに業界全体を危うくしていると、著書に『ここが変だよ、保育園』がある近藤敏矢氏は指摘する。保育園“大倒産時代”を前に、保護者に必要な心構えとは。

人材不足は避けられない時流

日本全体で労働人口は減少を続けています。

国の統計では、今後10年で現在全体の労働人口の10%、20年で20%の労働人口が減少すると言われています。つまり、現在10人で行っている業務を10年後には9人、20年後には8人で行わなければならない。これは単なる予測ではなく、人口統計に基づく「事実」です。

その中で、保育士だけを特別に集めることができるわけがありません。

医療、介護、IT、建設。あらゆる分野が人材を奪い合う時代です。保育業界だけが「例外」でいられるはずはありません。

つまり、保育士不足は業界固有の現象ではなく、社会全体の必然的な流れなのです。

この現実を直視すれば、必要なのは「どう経営を変えるか」であって、「人が来ないのは行政の責任」と言って済ませることではありません。

経営に必要な努力

労働人口が減る時代に、保育園が持続するために欠かせないのは、

・保育以外の業務を効率化し、職員が本来業務に集中できる体制を整えること

・採用手段を多様化し、経験者採用や潜在保育士の活用、リスキリングを戦略的に行うこと

・そして中長期的な経営計画を策定し、将来を見据えた投資を進めること

これらは一般企業ならば当たり前に行われていることです。

人が足りないなら、業務を変え、テクノロジーを導入し、働き手に選ばれる職場を作る。それが経営というものです。

ところが、多くの保育園ではこの視点が欠落しています。

「給与が低いから来ない」「責任が重いのに報酬が少ない」「行政が処遇を改善しないから人が集まらない」

そんな声ばかりが聞こえてきます。

中には「気持ちや人としての温かみが大切」として、行政への書類業務などについてもDX化を取り入れず、紙ベース・手書きベースに固執するケースもあります。

その結果、業務は属人化し、「自分にしかできない」ことに存在意義を見出そうとする風土が残り続けています。

しかしこれは、経営の効率化を進めず、体制を設計してこなかったことの裏返しでもあります。

もちろん処遇改善は国全体で取り組むべき課題ですが、それを理由に経営の効率化や体制設計を怠ってよいはずはありません。

それでは組織の持続性を自ら手放すのと同じです。

数字が示す“努力不足”

実際の数字を見れば、保育業界の経営努力不足は明らかです。

たとえば「社会福祉充実残額」。

これは、保育園だけでなく介護等も含め、すべての社会福祉法人が毎年必ず算定しなければならない指標で、継続的な事業運営に必要な資金額を除いた後、どれだけ地域のために活用できる資金があるのかを示すものです。

厚生労働省が定めた計算式ですが、昨今の物価高の中、継続的な事業運営の費用見積もりが少なすぎる、という指摘もされています。

それにもかかわらず、地域に貢献できる資金がある法人は、WAM（福祉医療機構）の報告によると、2020年度では全体の7.6％にとどまっています。

つまり、9割以上の社会福祉法人は、継続的な事業運営に必要な資金を保持していない、事業破綻（倒産）リスクが高い、ということです。

この数字は、保育園経営の厳しさを示すと同時に、将来を見据えた計画性の乏しさを浮き彫りにしています。

さらに「第三者評価」。

これは法人が自ら提供するサービスを客観的に検証する仕組みですが、全国の受審率はわずか数％にすぎません。

東京都のように義務化されている地域を除けば、ほとんど利用されていないのが現実です。

自らの保育を第三者の視点から客観的に評価し、保育の改善につなげる姿勢が欠けている。

こうした姿勢は、業界が『内向きの運営』で済ませてきたことを象徴しています。

「寄り添う園長像」の落とし穴

こうした経営努力不足を覆い隠してきた要因の一つが、「園長は現場や保護者、園児の気持ちに寄り添う存在であるべきだ」という文化です。

もちろん寄り添う姿勢自体は大切です。子どもや保護者の声を聴き、日々の生活に目を配るのは園の基本です。

しかし園長は同時に「経営責任者」でもあるはずです。

資金をどう確保し、職員をどう育成し、組織をどう存続させるのか。事業を取り巻く法律は改正を続け、その対応も求められます。コンプライアンス向上ひとつを取り上げても、関連業務は多岐にわたります。その責任を果たさなければ園全体を守ることはできません。

ところが世の中は「現場で汗をかく園長」を美談として称賛してきました。その結果、「経営を語らない園長」が評価され、中長期的な責任を担う人材が育たない。

こうして保育園は、「運営」にとどまり「経営」を避ける組織になってしまったのです。

「私たちは『経営』をしているのではなく、『保育』をしているのだ」と公言し、会計制度の理解を怠る園長も少なくありません。

実際、貸借対照表の借方と貸方が一致しないまま決算書を提出する施設まであるのです。

経営責任を担うべき立場がこの状況では、先を見据えた計画など立てられるはずがありません。

バブル期を過ごした業界のひずみ

なぜこうなったのか。

背景には、待機児童問題という「保育園バブル」があります。

女性の社会進出が進み、入園希望は殺到。園を新設すれば、すぐに子どもで埋まる。

さらに保育園は自治体の認可制で、地域の乳幼児数に応じて数が制限されます。

建設費用には多額の税金が投じられ、競争原理は働きにくい。在園児の数に応じて給付金が支給され、支出は行政の指示に従えばよい。

「経営」ではなく「運営」にとどまっても、園は維持できたのです。

待機児童が社会問題化されるまでは保育園数も少なく、保育士養成校に求人票を一枚送るだけで、年度末であっても翌年度当初から勤務できる新卒を採用できました。

こうした既得権益に守られた環境で、「経営を意識する」文化が育つはずもありませんでした。

迫りくる“大倒産時代”

しかし時代は変わりました。

待機児童問題は解消しつつあり、少子化で児童数は減少。労働人口の減少で採用はますます困難になっています。

にもかかわらず、経営に真剣に向き合う園は少ない。

中長期的な計画を欠いた園は、淘汰の波にのまれるしかありません。

実際に、2023年6月30日には、三重県津市の私立保育園が閉園しました。保護者に通知が届いたのは、そのわずか3日前、6月27日のこと。園に通っていた58人の子どもとその家族は、突然「預け先を失う」という事態に直面しました。

極端に見えるかもしれませんが、2025年7月には「保育園の倒産・廃業が3年連続で増加し、過去最多ペースに達している」と報じられています。

「保育園は潰れない」という幻想は、すでに崩れ始めているのです。

一般企業なら考えられない

人材確保が困難な時代に、経営努力をせず、行政に責任を押しつけた上で、現場の気持ちに寄り添い、良い保育を実践していれば生き残れる──。

そんな発想が、他の業界で通用するはずがありません。

一般企業であれば、顧客を獲得するために戦略を磨き、人材確保のために待遇を工夫する。

組織を持続させるために必死に努力し、それを怠れば淘汰される。それが自由経済社会の当然のルールです。保育業界だけが、そのルールの外にいるわけではありません。

むしろ、子どもの命と生活を預かるからこそ、より厳しい経営責任が問われるはずです。

保護者にできること

保護者にとって、保育園は「潰れない安心の場」と思いがちです。

しかし現実には、一つの事業所にすぎません。

だからこそ園を選ぶときには、経営の透明性や健全性を意識する必要があります。

・園長が将来の見通しを語れるか

・職員が安定して働ける体制を整えているか

・職員の成長が促されているか

・園長が属人的に業務を支配していないか

・説明責任を果たし、外部評価を受けているか

そうした視点を持つことが、子どもを守る力につながります。

保育園を「雰囲気」だけで選んではいけないのです。

労働人口が減り続ける社会で、人材確保が困難になるのは避けられません。だからこそ必要なのは、保育園自身の経営努力です。

それを怠り、行政の責任にして済ませてきた園は、淘汰される。もはや避けられない未来です。

「保育園は潰れない」という幻想を手放し、保護者もまた「経営を見抜く目」を持つこと。

それが子どもを守り、社会を持続可能にする第一歩になるのです。

