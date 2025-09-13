特集！15日、月曜日は「敬老の日」です。「健康長寿県」として知られる信州には、パワフルなお年寄りも大勢いらっしゃいます。



元気の源が「卓球」という87歳の女性に密着しました。



軽やかなステップ。安定したスイング。安曇野市の卓球おばあちゃん、林陽子さん、87歳です。



午後8時すぎ。ボールを打つ音が響く卓球場。林さんの日課は週2、3回の練習です。



卓球仲間 塩入まき子さん（82歳）

「２人で練習するのは1週間に1回。この方、私よりも3つも4つも上なのにばんばん動くんですよ」





林陽子さん「もともと、家に卓球台があって皆さんが家に集まって来て家で遊んだりしていたものですから、もうそのまま卓球に」本格的に卓球を始めたのは高校生の時。実業団に進み、23歳まで卓球を続けました。その後、家業の手伝いや結婚、出産などで一時、卓球から離れましたが、37歳の頃、再開。指導員や審判の資格も取りながら卓球を続けてきました。40代の時には年代別の全国大会でベスト16に入ったことも…。そんな林さんに、手合わせをお願いしたのはインターハイや国体の出場経験を持つディレクター！打っても、返す！・・・返す！！・・・・・返すっ！！！40歳以上年下のディレクターもタジタジです。髙山ディレクター「ボールもいくら打っても返ってきたので」林さん「いいボールが来るから、丁度いい所に、楽しかったです」「ストレッチ始めます。」この日は週に1回の卓球教室。「じゃんけんも大切なんですよ～」地元の公民館で8年前から林さんが指導を始め、シニア世代に卓球を教えています。Q、卓球教室楽しいですか？生徒(70代)「楽しいです。昔（卓球を）やったことはあるですけれども、本格的にやったのはここに来てからで、基本から林先生に教えて頂いて、おかげさまで少しは上達したかなと」生涯スポーツとして親しまれている卓球ですが、選手として80歳以上で登録しているのは県内で男女あわせて10人ほど。林さんもその1人です。選手としても指導者としても卓球の楽しさを広めています。林陽子さん「よく動いて、運動してよく食べて、良く寝るというのをいつも言ってて。それと趣味とかやりたいことができたらすぐ挑戦する」特に好きな食べ物は？「お肉！お肉大好きです」子ども3人に孫5人、ひ孫2人がいるパワフルおばあちゃんです。林守璃さん（孫）「いつも忙しそうすごい元気」Q.どんな所が元気？林守璃さん（孫）「卓球しているところ、あとジム行ってるところ」林さんのスケジュール帳は常に予定がびっしりです！■ 着物教室この日はユニフォームから一転、着物姿の林さん。月3回の着付け教室です。講師の免許を持つ林さんは、仲間と一緒に着物を楽しんでいます。「多趣味だし、行動的。すごいですもんね、まねできない。行く気持ちがあってもなかなか人込み、やだなとか、行くの大変だとか思っちゃう。この行動力はたいしたもの」10月には、大阪で年代別の全国大会を控えている林さん。林さん「全国に行くと男性で90歳以上(の試合)があるんですけれど長く卓球やっていきたい、体を動かしていきたいなと思って目標にしています」林さんにとって卓球は？「元気の源、元気の源ですね。」全国大会で、上位を目指します！