三連休は、大雨と猛暑に警戒が必要です。日本付近には前線が横たわっていて、前線に向かって非常に暖かく湿った空気が流れ込んでいます。このため、前線付近や前線の南側の地域では大気の状態が非常に不安定です。あすにかけて新たに低気圧を伴い、北日本へと進むでしょう。雨のエリアが広がり、警報級の大雨になるところもありそうです。さらに雨のピークが夜の暗い間になる見込みです。

まとまった雨雲が昼頃にかけて東北まで北上し、昼頃からは北海道にもかかってきそうです。関東から西の太平洋側も山の南側斜面を中心に雨や雷雨で、強まる所もある見込みです。北海道は夜、活発な雨雲がかかり、荒れた天気のピークを迎えそうです。風も強まり、瞬間的に30メートルと台風並みの暴風が吹き荒れるところもあるでしょう。深夜には本州の日本海側にも活発な雨雲がライン状に連なってかかってきます。今回は、特に北海道を中心に雨の量が多くなり、9月平年の1か月分の雨がこの2日間で降るところがあるかもしれません。また各地で短時間で道路が冠水したり、川が増水したりするような激しい雨の降り方になるおそれがあります。これまでの雨で地盤の緩んでいるところもあるため、土砂災害などにも警戒してください。

【予想雨量（あす朝まで、最大）】

北海道、東海 150ミリ

東北 120ミリ

北陸 100ミリ

近畿 80ミリ

関東甲信 60ミリ

最高気温は、東海から西で軒並み30℃以上で、大分や岡山は35℃の予想です。ここ数日、全国で猛暑日地点がありませんでしたが、3日ぶりに猛暑日が復活しそうです。東京都心は29℃で、午後は蒸し暑くなってくるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路：22℃

青森 ：27℃ 盛岡：24℃

仙台 ：25℃ 新潟：29℃

長野 ：29℃ 金沢：33℃

名古屋：30℃ 東京：29℃

大阪 ：33℃ 岡山：35℃

広島 ：31℃ 松江：31℃

高知 ：32℃ 福岡：34℃

鹿児島：33℃ 那覇：33℃

この三連休で一番広い範囲で晴れるのは連休最終日の月曜日になりそうです。ただ、関東から西を中心に35℃以上の猛暑日が続出し、東京でも復活する予想です。関東の内陸では37℃と、体温並みの暑さになるところもあるでしょう。過去最も遅い猛暑日を記録するところもありそうです。9月半ばでも真夏の熱中症対策を心がけましょう。