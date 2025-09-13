¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÃÏ°è¿©Æ²¤Ø¿·ÊÆ¤òÂ£Äè¡¡¶ê¼îRC¡¢7ÃÄÂÎ¤Ë·×210Á
¡¡ÂçÊ¬¸©¶ê¼îÄ®¤Î¶ê¼î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊRC¡¢Æ£ËÜÍ´»Ò²ñÄ¹¡Ë¤Ï11Æü¡¢¶ê¼îÄ®¤È¶å½ÅÄ®¤ÇÃÏ°è¿©Æ²¤ò±¿±Ä¤¹¤ë7ÃÄÂÎ¤Ë¿·ÊÆ·×210¥¥í¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ê¼îÄ®Áí¹çÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿Â£Äè¼°¤Ç¤Ï¡¢»°¤Ä¤ÎÃÏ°è¿©Æ²¡Ö¤â¤ê¤â¤ê¿©Æ²¡×¡Ö¤¯¤¹¤¯¤¹ÃÏ°è¿©Æ²¤¢¤½¤Ü¡¼¤ä¡×¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¿©Æ²¤ß¤«¤Å¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¡¢1ÂÞ15¥¥íÆþ¤ê¤¬2ÂÞ¤º¤ÄÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶ê¼îRC¤Î¿·ÊÆ´óÂ£¤Ïº£²ó¤Ç4Ç¯ÌÜ¡£Æ£ËÜ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ýÂ³Åª¤ËÃÏ°è¿©Æ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊµÆÃÏ½ÓºÈ¡Ë
