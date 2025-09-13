¡¡ÂçÊ¬¸©¶ê¼îÄ®¤Î¶ê¼î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊRC¡¢Æ£ËÜÍ´»Ò²ñÄ¹¡Ë¤Ï11Æü¡¢¶ê¼îÄ®¤È¶å½ÅÄ®¤ÇÃÏ°è¿©Æ²¤ò±¿±Ä¤¹¤ë7ÃÄÂÎ¤Ë¿·ÊÆ·×210¥­¥í¤òÂ£¤Ã¤¿¡£

¡¡¶ê¼îÄ®Áí¹çÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿Â£Äè¼°¤Ç¤Ï¡¢»°¤Ä¤ÎÃÏ°è¿©Æ²¡Ö¤â¤ê¤â¤ê¿©Æ²¡×¡Ö¤¯¤¹¤¯¤¹ÃÏ°è¿©Æ²¤¢¤½¤Ü¡¼¤ä¡×¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¿©Æ²¤ß¤«¤Å¤­¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¡¢1ÂÞ15¥­¥íÆþ¤ê¤¬2ÂÞ¤º¤ÄÂ£¤é¤ì¤¿¡£

¡¡¶ê¼îRC¤Î¿·ÊÆ´óÂ£¤Ïº£²ó¤Ç4Ç¯ÌÜ¡£Æ£ËÜ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ýÂ³Åª¤ËÃÏ°è¿©Æ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡¡ÊµÆÃÏ½ÓºÈ¡Ë