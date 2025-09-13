8月の記録的大雨で水没した車やバイクが多かったことを受けて、熊本市は12日、移動手段をなくした被災者が生活再建に向けた足を確保できるよう市内を運行する路線バスや熊本市電など、JRを除くほとんどの公共交通機関を無料で利用できる共通乗車券の発行を始めた。

今回の水害の特徴に着目した市の独自支援策で、同市によると全国でも珍しいという。

共通乗車券は、被災者と同居家族にそれぞれ40枚を交付。タクシーも1回当たり300円引きとなり、今年12月まで利用できる。

対象は市内に居住し、代わりの車やバイクを確保できていない被災者。被災した場所は問わない。事前にウェブサイトと各区役所の窓口で申請し、共通乗車券と、被災したことを証明するために提示する「交通支援カード」を受け取る。

申請には身分証明書、被災した車の車検証コピーと被災状況が分かる写真などができる限り必要という。

日本自動車連盟（JAF）熊本支部によると、8月末までに受け付けた同市内からの冠水に関わるレッカー移動依頼は1400件弱。他の業者の依頼も加味し、市の1世帯当たりの平均人数が2・3人であることなどから対象を約4千人と想定した。

開会中の市議会定例会で8日、追加提案した補正予算案に事業費6千万円を盛り込んだ。緊急を要する事業として議決を待たずに計上済みの別事業の予算を充てる仕組みを活用して執行する。

（藤崎真二）