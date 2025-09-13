天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが長崎を訪問された12日、即位後初めてとなる姿を一目見ようと、各地に多くの人が集まった。同日夜には歓迎の意を込めた提灯（ちょうちん）奉迎が県庁付近の広場で行われ、市民ら数千人がオレンジ色の提灯を提げ、日の丸の旗を左右に振りながらお迎えした。

実行委員会によると、長崎市で提灯奉迎が行われるのは、現在の上皇ご夫妻が全国植樹祭のために訪問された1990年以来という。

セレモニーでは実行委の森拓二郎会長が「今回の長崎は陛下にとって広島、沖縄、モンゴルと続いた慰霊と平和の旅の締めくくりとなる。犠牲者への祈りをささげよう」とあいさつ。午後7時ごろ、会場で約5千個の提灯が掲げられると、遠方にある両陛下と愛子さまのご宿泊先となっているホテルの一室でもオレンジ色の明かりが三つ揺れた。

姉と訪れた長崎市内の40代女性は「両陛下と一緒に平和を願い、原爆犠牲者を追悼したいと思って参加した。長崎に来られるのはうれしい。私たちも原爆を忘れてはいけないと改めて実感した」と話した。

両陛下と愛子さまはこの日、長崎空港に到着後、長崎市の爆心地や原爆資料館などに足を運ばれた。

空港や、同資料館近くの沿道には大勢の人々が駆け付けた。原爆落下中心地碑でご一行を見守った長崎市岩川町のNPO法人理事長、河野知房さん（34）は「厳かな雰囲気だった。戦後80年の節目に来られ、被爆地に気持ちを寄せていただいていると感じた」と語った。

（高平路子、鈴鹿希英、貞松保範）