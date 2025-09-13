1991年の雲仙・普賢岳噴火災害で当時の校舎が焼失した長崎県南島原市深江町の大野木場小で12日、被災の記憶を語り継ぐ集会があった。全校児童約60人が参加し「当たり前の日常に感謝し、古里の自然とともに生きていこうと思います」と継承を誓った。

同小は校舎が失われた9月15日を「メモリアルデー」として98年から毎年、集会を開いている。15日が祝日に当たることから、この日の開催となった。

5年生8人が寸劇などを交えて34年前の災害状況を説明。続いて当時の教諭、松崎和之さん（60）が講話した。松崎さんはプレハブの仮設校舎は壁が薄く、2階の足音がよく響いたと振り返り、「夏場は40度、冬場は氷点下となるためエアコンが欠かせなかった」と説明。「子どもたちは住民との交流やスポーツに元気いっぱいだった」と語った。

集会の最後は、校舎と一緒に焼けながらも、翌春には新芽を吹いた校庭のイチョウの木を題材にした曲「生きていたんだね」を児童全員で合唱した。

普賢岳の麓、水無川下流域に位置する大野木場小は、噴火に伴う火砕流の熱風で周辺の建物約200棟とともに焼けた。一帯は、43人が犠牲となった6月3日の大火砕流を受けて立ち入りを規制する「警戒区域」に含まれており、人的な被害はなかった。

被災後は仮設校舎で授業を続け、2000年に約1・5キロ離れた現校舎が完成。旧校舎は災害遺構となっている。

（本山友彦）