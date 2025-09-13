¡Îº´²ì¸©¡ÏÂ¼¾å»á3Áª½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¡´òÌî»ÔÄ¹Áª
¡¡º´²ì¸©´òÌî»Ô¤ÎÂ¼¾åÂçÍ´»ÔÄ¹¡Ê43¡Ë¤Ï12Æü¡¢ÍèÇ¯1·î18Æü¹ð¼¨¡¢Æ±25ÆüÅê³«É¼¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ë¡¢3Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ÏÂ¼¾å»á¤¬½é¤á¤Æ¡£»ÔµÄ²ñ°ìÈÌ¼ÁÌä¤ä¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â¼¾å»á¤Ï2022Ç¯¤ÎÀ¾¶å½£¿·´´Àþ´òÌî²¹Àô±Ø³«¶È¤òµ¡¤Ë¡¢»Ô¤¬10Ç¯¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿´Ñ¸÷¾ÃÈñ³Û¤òÁ°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¡£3´üÌÜ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤â¤È¤â¤È¡Ê»ÔÄ¹¿¦¤ò¡Ë10Ç¯¤ò¶èÀÚ¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢26Ç¯10·î¤ËÍøÍÑ³«»ÏÍ½Äê¤Î´òÌîÄ®¤Î¿·Ä£¼Ë¤È¡¢»Ù½ê¤È¤Ê¤ë±öÅÄÄ£¼Ë¤Î³èÍÑ¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¿·Ä£¼Ë¤Ç¤Ï¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿Ê¤á¡¢±öÅÄÄ£¼Ë¤Ï»Ò¤É¤â»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¤á¤Î»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â¼¾å»á¤Ï¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô½Ð¿È¡£¶å½£Âç¤òÂ´¶È¸å¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤ò·Ð¤Æ18Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë
