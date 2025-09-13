戦火を際限なく拡大させるイスラエルを強く非難する。国際社会は協力して、ネタニヤフ政権の暴走を止めなくてはならない。

イスラエル軍がカタールの首都ドーハを空爆した。パレスチナのイスラム組織ハマスの幹部が標的で、関係者5人が死亡したと伝わる。

カタールは、イスラエルとパレスチナ自治区ガザの停戦交渉で仲介役を担っている。停戦交渉への悪影響は避けられず、空爆は暴挙としか言いようがない。国際法違反も明白である。

ネタニヤフ首相は、エルサレムで6人が殺害された銃撃テロ事件で犯行声明を出したハマスへの報復だとして、攻撃を正当化している。

だが空爆はかなり前から準備していたとみられ、銃撃事件への報復は口実に過ぎないとの指摘もある。

カタールは全方位外交を掲げ、西側諸国と良好な関係を維持しながら、ハマスとも緊密な結びつきを保ってきた。ドーハにはハマスの政治部門の拠点がある。

狙われたハマス幹部は、カタールと同様に仲介国である米国が提示した停戦案を協議していたという。犠牲者には交渉団トップのハイヤ氏の息子が含まれる。

カタール政府が強く反発するのは当然だ。ムハンマド首相兼外相は「国家主権の侵害には全ての手段で立ち向かわないといけない」と述べ、対抗措置を示唆している。戦火の拡大を招かぬように、強く自制を求めたい。

2023年10月にハマスがイスラエルを奇襲した後、ネタニヤフ政権はハマス壊滅に向けてガザへ侵攻した。

ガザ攻撃にとどまらず、ハマスと連帯する親イラン組織を弱体化させるため、レバノン、イエメン、さらにイランへと攻撃対象を広げている。

イスラエルを軍事面などで支援している米国のトランプ大統領は、今回の攻撃について「非常に不満だ」と表明した。一方で「ハマス排除は正当な目標だ」として全面的な批判を避けた。

このような米政権のイスラエル寄りの姿勢こそが、イスラエルを増長させた一因であろう。暴走にブレーキをかけるのが米国の役目だ。

2年近くに及ぶ攻撃でハマスは弱体化した。何よりガザは壊滅状態にある。

戦闘による死者は子どもを含め6万4千人を超えた。支援物資が届かず、飢えによる死者も増え続けている。人道危機も深刻で、正視に堪えない惨状だ。

米国やカタールなどの尽力で、ガザの戦火は今年に入って2カ月ほどやんだ。仲介国は一刻も早い停戦実現に努めてもらいたい。

国際社会ではネタニヤフ政権への批判が高まっている。開会中の国連総会では、パレスチナ問題が主要テーマだ。日本も中東和平の実現を目指して積極的な役割を果たしていきたい。