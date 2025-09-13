不老不死の仙薬を求めて中国から渡来した「徐福」に関する資料を展示する佐賀市徐福長寿館（同市金立町）が、開館30周年を迎えた。同館は徐福に関する国内唯一の公的資料館。日本各地に残る“徐福伝説”の中でも佐賀県にまつわる内容が最も具体的とされ、2千年以上前の歴史に触れられる場所として、市民だけでなく国内外のファンから長年親しまれている。

同館は1995年に徐福研究の史料や情報を発信する場として開設された。中国の歴史書「史記」には、紀元前200年ごろ、秦の始皇帝の命を受けた徐福が不老不死の仙薬を求めて東方に出航したと記されている。同館によると、中国から佐賀に稲作が伝来した時期と重なることや当時の出土品から、徐福が佐賀に上陸した可能性が指摘されているという。

市内には徐福が上陸地を占って水に浮かべた盃（さかずき）が流れ着いた場所と伝わる「浮盃（ぶばい）」など徐福にまつわる地名が残るほか、同館近くの金立山には徐福が発見したとされる薬草の「フロフキ（カンアオイ）」が自生している。

市は98年に徐福の故郷とされる中国江蘇省連雲港市と友好都市を締結。徐福を祭る金立神社（同市金立町）では50年に一度、上陸地とされる同市諸富町から金立町までみこしが巡業する大祭も行われている。

同館には約400種の植物が育つ薬用植物園も隣接。現在は資料館としてだけではなく、市民向けに語学や植物スケッチなど多様な講座が連日開かれ、市民の憩いの場となっている。森田耕世館長は「『長寿館』との名前の通り、市民の生涯学習を後押しする施設としても機能している」と話す。

同館は開館30周年を記念し、23日午後2時からサックス奏者の深町宏さんによるコンサートを開く。深町さんのソロ演奏のほか、サックスの四重奏も楽しめるという。参加費は前売り、当日ともに2千円。前売り券には、同館主催の講座1回分の料金が半額になる特典が付く。問い合わせは同館＝0952（98）0696。

（松本紗菜子）