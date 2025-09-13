＜速報＞岩井千怜、山下美夢有が上位浮上 古江彩佳、渋野日向子らは予選落ち濃厚
＜クローガー・クイーンシティ選手権 2日目◇12日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞日本勢13人が出場する米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。今大会終了後には、10月から中国、韓国、マレーシア、日本を転戦するアジアシリーズ出場権がポイントランキングを基に確定する。
〈連続写真〉渋野日向子の最新スイングを分析！ 一体どこが変わった？
午後組が後半へ突入している。日本勢最上位は、この日に6アンダー「66」をマークした岩井千怜、山下美夢有のトータル8アンダー・7位タイ。ともにプレー中の吉田優利、西郷真央がトータル4アンダー・40位タイ、勝みなみ、畑岡奈紗、竹田麗央がトータル3アンダー・49位タイと続き、日本勢はここまでが予選通過圏内となっている。そのほか、古江彩佳がトータル2アンダー・63位タイ、岩井明愛がトータルイーブンパー・89位タイでホールアウト。アジアシリーズ出場を目指していた渋野日向子は、3オーバー「75」とスコアを崩しトータル1オーバー・106位タイ。馬場咲希がトータル2オーバー・119位タイ、後半をプレー中の西村優菜がトータル5オーバー・136位タイ、笹生優花はトータル12オーバー・142位タイといずれも予選落ちが濃厚となっている。現在、首位に立つのはトータル12アンダーのシャネッティ・ワナセン、トータル11アンダー・2位にジーノ・ティティクル（ともにタイ）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【LIVE】第2ラウンド スコア速報中！
強力海外勢は何時？ 大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
山下美夢有は「トップで左手首が一直線」だから曲がらない！〈写真〉
渋野日向子のドライバー痕はこうなっていた！≪写真≫
「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?
〈連続写真〉渋野日向子の最新スイングを分析！ 一体どこが変わった？
午後組が後半へ突入している。日本勢最上位は、この日に6アンダー「66」をマークした岩井千怜、山下美夢有のトータル8アンダー・7位タイ。ともにプレー中の吉田優利、西郷真央がトータル4アンダー・40位タイ、勝みなみ、畑岡奈紗、竹田麗央がトータル3アンダー・49位タイと続き、日本勢はここまでが予選通過圏内となっている。そのほか、古江彩佳がトータル2アンダー・63位タイ、岩井明愛がトータルイーブンパー・89位タイでホールアウト。アジアシリーズ出場を目指していた渋野日向子は、3オーバー「75」とスコアを崩しトータル1オーバー・106位タイ。馬場咲希がトータル2オーバー・119位タイ、後半をプレー中の西村優菜がトータル5オーバー・136位タイ、笹生優花はトータル12オーバー・142位タイといずれも予選落ちが濃厚となっている。現在、首位に立つのはトータル12アンダーのシャネッティ・ワナセン、トータル11アンダー・2位にジーノ・ティティクル（ともにタイ）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【LIVE】第2ラウンド スコア速報中！
強力海外勢は何時？ 大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
山下美夢有は「トップで左手首が一直線」だから曲がらない！〈写真〉
渋野日向子のドライバー痕はこうなっていた！≪写真≫
「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?