スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「マヨネーズを選ぶポイントは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:マヨネーズを選ぶポイントは？

・「マヨネーズを選ぶポイントは？」の結果は…


・1位 … メーカー 43%
・2位 味など 36%
・3位 カロリー 16%
・4位 全卵 5%

※小数点以下四捨五入

37,948票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

鶏肉のマヨソースソテー


【材料】（2人分）

鶏もも肉 1枚
  塩コショウ 少々
  小麦粉 少々
<マヨソース>
  マヨネーズ 大さじ 3
  しょうゆ 大さじ 1
  粒マスタード 小さじ 1
  ハチミツ 小さじ 2
  バター 10g
  粗びき黒コショウ 少々
サラダ油 小さじ 2
サラダ菜 4枚
プチトマト 4個

【下準備】

1、鶏もも肉は縦半分に切る。均一に火が通るよう、厚みのある部分は横に包丁を入れ、観音開きにする。塩コショウで下味をつけ、小麦粉を全体にまぶす。



【作り方】

1、フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉の皮目を下にして並べ、こんがりした焼き色がついたらひっくり返し、同様に焼いて取り出す。



2、(1)のフライパンに＜マヨソース＞の材料を入れ、弱火にかけ、ひと煮たちさせる。



3、(1)を食べやすい大きさに切り、サラダ菜、プチトマトと共に器に盛り合わせて＜マヨソース＞をかける。



(E・レシピ編集部)