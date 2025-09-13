マヨネーズを選ぶポイントは？＜回答数 37,948票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第287回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「マヨネーズを選ぶポイントは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:マヨネーズを選ぶポイントは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
鶏肉のマヨソースソテー
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1枚
塩コショウ 少々
小麦粉 少々
<マヨソース>
マヨネーズ 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 1
粒マスタード 小さじ 1
ハチミツ 小さじ 2
バター 10g
粗びき黒コショウ 少々
サラダ油 小さじ 2
サラダ菜 4枚
プチトマト 4個
【下準備】
1、鶏もも肉は縦半分に切る。均一に火が通るよう、厚みのある部分は横に包丁を入れ、観音開きにする。塩コショウで下味をつけ、小麦粉を全体にまぶす。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉の皮目を下にして並べ、こんがりした焼き色がついたらひっくり返し、同様に焼いて取り出す。
2、(1)のフライパンに＜マヨソース＞の材料を入れ、弱火にかけ、ひと煮たちさせる。
3、(1)を食べやすい大きさに切り、サラダ菜、プチトマトと共に器に盛り合わせて＜マヨソース＞をかける。
(E・レシピ編集部)
・「マヨネーズを選ぶポイントは？」の結果は…
・1位 … メーカー 43%
・2位 味など 36%
・3位 カロリー 16%
・4位 全卵 5%
※小数点以下四捨五入
37,948票
・結果はいかがでしたか？
