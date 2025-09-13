◆国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 第２日（１２日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

悪天候で順延された第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われたが、日没サスペンデッドとなり、１０人が競技を終えられなかった。ツアー１勝の佐藤心結（みゆ、２２）＝ニトリ＝は７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１０アンダーで暫定の単独首位に浮上した。難コースで３６ホールのノーボギーを継続。尊敬する米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（３１）がゴルフの考え方をヒントに活躍する姿に刺激を受け、メジャー初Ｖをつかみとる。

日没順延を告げるホーンが鳴る数分前、佐藤は猛チャージの第２Ｒを締めた。４打差３位で出た１番で伸ばし、１８メートルの超ロングパットを沈めた１０番まで３連続バーディー。茨城・明秀日立高時代に何度も練習に訪れた“ホームコース”だが、ラフも全長も長い難コースで６５をたたき出した。「７アンダーはビックリ。しっかりコースを攻略できた」と首位浮上に目を丸くした。

尊敬する大谷から学びがある。打撃コーチから「パーを取る様にすればバーディー（本塁打）チャンスがくる」とゴルフに例えた助言を胸に７日の試合で本塁打を放ち、ゴルフポーズを披露した姿に「本当にいい考え方と思う」と佐藤。最近、大谷の名言が書かれた日めくりカレンダーを自宅玄関に飾った。「彼は応援してくれる方の前で最高のパフォーマンスをする。私もそうありたい」。大谷の言葉や姿勢を胸に刻み、圧巻プレーでギャラリーを魅了した。

前週に同組で回った青木瀬令奈、金沢志奈にヒントを得た力感のないアプローチがさえ、２日連続ボギーなし。「優勝は意識せず、このコースに勝つことが重要」。強いメンタルでメジャーを獲る。（星野 浩司）