ジャムで作る簡単レアチーズケーキが豪華見え！8月に最も読まれた「コラム」の記事は？【月間ランキングTOP5】
ひんやりチーズケーキレシピに注目！「コラム」「インタビュー」の人気記事は？
クックパッドニュースでは、プロの料理家や栄養士の方、ほか料理に関連する話題の専門家によるさまざまなコラムやインタビューの記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年8月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！ブルーベリージャムで作る手軽なチーズケーキレシピや、ニトリ・無印良品などのおすすめグッズ情報が注目を集めました。
第5位：ミスドの「ニューホームカット」食べてみた
創業時の人気メニューが復活！ミスドの新作「ニューホームカット」を食べてみた
2025年08月16日
8月6日から発売開始したミスタードーナツの新作「ニューホームカット」を実際に食べてレポート。創業当時の人気メニューのリニューアルで、たまごとバニラの風味が生きているふんわり食感の素朴な生地に、4種類の異なるグレーズやトッピングが施されています。
第4位：調理にも便利！無印のスリムスプーン
キッチンに常備決定！無印良品の「シリコーンスリムスプーン」がプチ調理にぴったり
2025年08月18日
無印良品の「シリコーンスリムスプーン」は、スープジャーなどにぴったりのシリコーン製カトラリー。実は調理にも活用でき、「ハンバーグのソースを作る」など、ちょっとした調理に便利なんです。その魅力をご紹介します。
第3位：衣作りにワザあり！サクサク天ぷらの秘密
【クックパッドで人気】◯◯を入れるだけでOK！「天ぷらをサクサクに揚げるコツ」を実際に試してみた
2025年08月24日
クックパッドニュースで人気のレシピを実際に試してみる連載から、天ぷらをサクサクに揚げるワザにチャレンジした記事が3位にランクイン。衣を作る時にあるものを混ぜるだけで、小麦粉のグルテンの働きを抑え、サクッと揚がるようになります。
第2位：1つで5役の土鍋風ポット
1台5役ってスゴ！ニトリの「土鍋風ポット」が便利すぎてキッチンのスタメン入り決定
2025年08月11日
ニトリで見つけた「シリコーン土鍋風ポット」は、1つで5役をこなすマルチなキッチングッズ。電子レンジもオーブンも使えるというこのポットで、とうもろこしのレンジ蒸しとオーブク焼きのバナナケーキを作ってみました。キッチンで浮かないデザインも良くて、活躍の予感！
第1位：ジャムで作る簡単＆見栄え◎のレアチーズケーキ
ジャムで簡単なのに豪華見え◎「ブルーベリーレアチーズケーキ」
2025年08月02日
お菓子研究家の福田淳子さんによるチーズケーキのレシピ連載より、ジャムで作る「ブルーベリーレアチーズケーキ」のレシピをご紹介した記事がランキング1位に輝きました。オーブンや特別な道具を使わずに手軽に作れるのに、見栄えがよく豪華に仕上がりますよ。
クックパッドニュースでは他にも多くのコラム・インタビュー記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。