10月11日より日本テレビ系で放送がスタートする間宮祥太朗と新木優子のW主演ドラマ『良いこと悪いこと』の新キャストとして、徳永えり、木津つばさ、玉田志織、秋谷郁甫、田中美久、宮崎莉里沙、矢柴俊博、赤間麻里子の出演が発表された。

本作は、『こんなところで裏切り飯』（中京テレビ・日本テレビ系）のガクカワサキが脚本を手がけるノンストップ考察ミステリードラマ。

「あなたは、いい子ですか？ わるい子ですか？」。同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために……。事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。容疑者は同級生。真犯人は誰なのか。

小学生のときはクラスのリーダー的存在で「キング」と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ一児の父・高木将を間宮、高木の同級生で「どの子」と呼ばれていた、現在は“美人すぎる記者”としても活躍している猿橋園子を新木がそれぞれ演じる。

徳永が演じるのは、高木将（間宮祥太朗）の妻・高木加奈。木津は警視庁捜査一課・金田大樹、玉田は警視庁捜査一課刑事の吉岡愛をそれぞれ演じる。秋谷は『週刊アポロ』新入社員の松井健役、田中はスナック「イマクニ」のアルバイト・丸藤萌歌役、宮崎は高木将の娘・高木花音役で出演。また、矢柴が『週刊アポロ』編集長・五十嵐、赤間が高木たちの小学生時代の元担任教師にして、現鷹里小学校校長・大谷典代をそれぞれ演じる。

さらに、小学校のグラウンドで撮影された鷹里小学校6年1組の生徒役を演じる子役たちが、それぞれ思い思いのポーズを取り、クラスメイトの個性が垣間見える集合写真も公開された。

生徒役を演じるのは、野林万稔、鈴木礼彩、渡邉斗翔、川野結太、湊、本屋碧美、森優理斗、松岡夏輝、和田愛海、渡邉櫂、荒木美緒、三上野乃花、三多海翔、保坂凛駆、山粼莞那、安友早良、眞野煌汰、長三伊乃、愛由、弘中杏、小川拓真、有田一花、西村優里花、古澤利空、岡本恭太郎、中村 龍太郎、岩本佳子、飯田正、石切山莉央。

コメント徳永えり（高木加奈役）主人公の妻、高木加奈を演じさせていただきます。脚本を読んだときに感じたヒリついた空気……ドキドキハラハラな物語を考察しながら楽しんでいただけたら嬉しいです。また高木将役の間宮さんとは以前姉弟役でご一緒しましたが、今回は夫婦役なので妻として将の揺らぎを温かく見守れたらと思います。

木津つばさ（金田大樹役）警視庁捜査一課金田大樹役を務めさせていただきます、木津つばさです。衣装合わせをして、遂に現場に足を踏み入れたとき、作品を作る皆様の眼差しに夢を見ました。俳優人生において役柄との出会い、言葉との出会いを大切にしています。幼い頃から夢見た場所で座組の一人としてテレビっ子として素敵な出演者の皆様スタッフ関係者の皆様とともに作品を盛り上げられるよう努めさせていただきます。「ノンストップ考察ミステリー」皆様の考察を僕も楽しみにしています。ともに事件解決を目指していただけると嬉しいです！

玉田志織（吉岡愛役）吉岡愛役を演じます、玉田志織です。今回初めての刑事役ということで、楽しみな気持ちと緊張もありますが、私自身も結末が分からないので、役と一緒に考えながら真相を明らかにできたらと思います。毎週土曜よる9時、考察しながらご覧いただけると嬉しいです！よろしくお願いします。

秋谷郁甫（松井健役）松井健を演じさせていただきます。秋谷郁甫です。松井はとにかく愛らしいほどにドジで純粋です。視聴者の皆様も本作を見ていただいたときに、松井を見つけたら自然と頬が緩むような。そんな愛されるキャラクターを精一杯作り上げていけたらなと思っております。そんな松井が作品にどんな影響を与えていくのかも注目してみていただけたら嬉しいです！

田中美久（丸藤萌歌役）この度『良いこと悪いこと』に出演させていただきます。私はスナックで働く丸藤萌歌を演じます。人それぞれが抱える“罪悪感”をテーマにした作品で、自分の青春を振り返りながら心がざわつくような瞬間もあると思います。笑いも切なさもある、どこか懐かしい気持ちになれるドラマです。ぜひ一緒に楽しんでご覧ください。

宮崎莉里沙（高木花音役）間宮さん演じる高木将の娘役高木花音を演じさせていただきます、宮崎莉里沙です。『良いこと悪いこと』に出演出来ることがとても嬉しいです！これからパパ役の間宮さんをはじめ、皆さんとお芝居をするのが楽しみです。ぜひ、みていただけると嬉しいです！

矢柴俊博（五十嵐駿役）とにかくすごい台本です。止められない恐怖のプランが人間たちの奥底を炙り出す。エグみが抜群です。で、時折り挟まれるヒューマニティーにグッと来て「ああ全ては人を肯定する為の仕掛けだったのか？」と嘆息します。それを狩山監督、滝本監督、長野監督というすごいクリエイターが料理なさる。間違いないです（僕も出てます）。

赤間麻里子（大谷典代役）無垢であり残酷なのが子供だと、許されがちな幼少期の出来事に苦しんでいる人がどれだけいるだろうかおかした過ちを拭い去ることはできないし相手の記憶から消し去ることもできない人間は不完全ないきものでだからこそ、継続する日々の中で矛盾や葛藤と向き合いながらそれでも「より良い方向」を選択し続けるしか希望はないこの物語と「大谷典代」を通して私も不断の試みを学ばせて頂いています（文＝リアルサウンド編集部）