ドラマ『リベンジ・スパイ』衝撃の最終回！大橋和也＆渋谷凪咲、放送直前にインスタライブ実施

本日9月13日（土）、大橋和也×渋谷凪咲のドラマ『リベンジ・スパイ』最終回が放送される。

最終回では、菅原優我（大橋和也）と藺牟田社長（郄嶋政伸）の対決の最中に倒れ、病院の集中治療室へ搬送された藺牟田花（渋谷凪咲）を祈る思いで見守る優我の悲痛な姿が描かれる。

花の母親から、彼女のカバンに入っていた優我宛ての手紙を渡されるが、そこには花の決意がしたためられていて…。

さらには“元気になったらやりたいこと”も書かれており、それを読んだ優我は涙が止まらなくなる。優我と花が大事に育んだ確かな愛の形が感動を誘うこと必至だ。

一方で、優我は花が命がけで伝えた想いを胸に“リベンジ”に突き進む。

尚之（溝端淳平）が亡くなった事故現場から逃げ去った人物が履いていた革靴の持ち主が判明したことで、死の真相がついに明らかに…!? しかし、そこにはさらなる困難が待ち受けていて…。

最終回に向けて大橋は、「藺牟田が犯人だと思っていた優我ですが、実は違って…。『では、犯人は誰？』というのが気になるところではあると思いますが、みなさんの考察は一体どうなっているでしょうか？ そして、優我と倒れた花との愛の行方は？ 最終回は感情が揺さぶられる場面がたくさんあると思います。ぜひ感情の《多面性》をじっくりとお楽しみください！」とアピールしている。

物語はついに結末へ。果たして、優我はリベンジを成し遂げられるのか？ 優我のラスト「見―っけ」…彼の視線の先にあるものとは？

