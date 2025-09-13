Snow Man佐久間大介の心に刺さった『コジコジ』の名セリフとは!?「めちゃめちゃ共感できる！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。9月13日の放送では、さくらももこの落書きから生まれたキャラクター『コジコジ』を深掘りする。

■ゆるふわキャラがぐさっと真理をつく！『コジコジ』の魅力とは？

『コジコジ』は、『ちびまる子ちゃん』で知られるさくらももこが、ふとした落書きから生み出したキャラクター。

1994年に少女漫画誌『きみとぼく』で連載がスタートし、現在も少女漫画雑誌『りぼん』で不定期連載中のロングセラー作品だ。物語は、メルヘンの国で立派なメルヘン者（メルヘンもの）になるための学校に通いながら、自由気ままに暮らすコジコジとその仲間たちとの日常を描いたもの。

誕生から30年以上たったいま、コジコジが再び脚光を浴びている。特に若い世代を中心に人気が急上昇しており、全国各地でイベントが開催されるほど。さらには多くの有名人までもが魅了され、夢中になっているという。

時を超えて“いま”こんなにも愛される存在になっている、コジコジ人気の秘密をふたりが深掘りしていく。

■『コジコジ』の魅力を教える“おしつじさん”は木村カエラ！

推しの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、コジコジをはじめとするさくらももこ作品への深いリスペクトを持つアーティスト、木村カエラらが担当。

なぜ誕生から30年以上経ったコジコジが、いまの若者たちに再び支持されているのか？ その背景には、作中でコジコジが放つ数々の言葉が、まさに現代を生きる世代の心に刺さるものがあるからだという。

■『コジコジ』の3つの“推しポイント”を徹底深掘り！

実際に作中の『コジコジ』による刺さる言葉を紹介しながら、

1、ほんわか作品と思いきや……ドキッと真理をつく言葉

2、佐久間が大共感したコジコジの言葉

3、サクヒムのリアルな悩みに「コジコジ」が答える

の3つのポイントを解説。

佐久間は「『知らない場所だから面白いんだよ』……（このフレーズ）めちゃめちゃ共感できる！」「新しく何かするとかも、Snow Manで何かやるときも、いちばん最初僕行くんですよ。僕がワクワクしてやりたいから」と自身の心情を重ねながら熱弁。

その言葉に日村は「いいこと言うね！ 飛び跳ねたよ、ファンが」「地球がちょっと軽くなった」と感心しスタジオは大爆笑に包まれた。

番組ではこの他にもコジコジの心に刺さる名セリフを次々と紹介。さらに、現代人の悩みに対してコジコジがどんな答えを出すのかを予想する企画でも盛り上がりを見せる。

こうしてコジコジを深掘りしてその魅力を知ったふたり。はたして佐久間と日村の”推し”になったのか…？

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

09/13（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信を実施

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）他

